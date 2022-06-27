https://ria.ru/20220627/transport-1798426019.html

Гладков поручил пустить бесплатный транспорт в Прохоровку 12 июля

Гладков поручил пустить бесплатный транспорт в Прохоровку 12 июля - РИА Новости, 27.06.2022

Гладков поручил пустить бесплатный транспорт в Прохоровку 12 июля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил организовать бесплатную доставку жителей региона и гостей к Прохоровскому полю, где 12 июля отметят... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T14:01

2022-06-27T14:01

2022-06-27T14:01

белгородская область

россия

общество

белгородская область

прохоровка

вячеслав гладков

великая отечественная война (1941-1945)

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БЕЛГОРОД, 27 июн — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил организовать бесплатную доставку жителей региона и гостей к Прохоровскому полю, где 12 июля отметят 79-ю годовщину с момента крупнейшего танкового сражения Великой Отечественной войны, сообщило областное правительство.Вопрос об организации бесплатных автобусов и электричек рассмотрели на оперативном совещании правительства."Мы преследуем две цели: сократить количество личного транспорта и аварийность, а также увеличить доступность для участия белгородцев и жителей близлежащих районов в таком великом событии", – отметил губернатор, дав поручение об организации транспортного сообщения.Традиционно 12 июля к мемориальному комплексу у Звонницы съезжаются десятки тысяч белгородцев и гостей региона. Для жителей области Прохоровское поле – особое место силы. Из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, в предыдущие два года массовые мероприятия не проводились.Как пояснили власти, в этом году эпидемиологическая ситуация позволяет организовать большую праздничную программу. Губернатор Гладков поручил создать комфортные условия для прибытия гостей в Прохоровку.Двенадцатого июля в Белгородской области отметят 79-ю годовщину Прохоровской битвы. Это одно из крупнейших танковых сражений Второй мировой войны, которое произошло 12 июля 1943 года в ходе Курской оборонительной операции. В этой битве, развернувшейся в районе железнодорожной станции Прохоровка Белгородского района, по оценкам военных историков, советские военачальники превзошли противника в военном искусстве, а личный состав проявил высокое воинское мастерство и героизм. Организаторы мероприятия в этот день обещают сделать культурную программу интересной как для молодежи, так и для старшего поколения. Планируется, что мероприятие поддержат знаменитые артисты.

https://ria.ru/20220505/ostanki-1786958908.html

https://ria.ru/20220501/avtobus-1786461679.html

россия

белгородская область

прохоровка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, белгородская область, прохоровка, вячеслав гладков, великая отечественная война (1941-1945)