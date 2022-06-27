https://ria.ru/20220627/toplivo-1798574549.html

Власти Шри-Ланки на две недели запретили продавать топливо частным лицам

Власти Шри-Ланки на две недели запретили продавать топливо частным лицам - РИА Новости, 27.06.2022

Власти Шри-Ланки на две недели запретили продавать топливо частным лицам

Власти Шри-Ланки на фоне нехватки топлива на острове до 10 июля запретили продавать его частным лицам, разрешив заправку автомобилей основных служб, в частности РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T21:58

2022-06-27T21:58

2022-06-27T21:58

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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 июн – РИА Новости. Власти Шри-Ланки на фоне нехватки топлива на острове до 10 июля запретили продавать его частным лицам, разрешив заправку автомобилей основных служб, в частности медиков, полиции и пожарных, заявил официальный представитель кабинета министров Бандула Гунавардане.Он отметил, что из-за продолжающегося топливного кризиса правительство призывает сотрудников государственных и частных секторов подать заявку на работу на дому до 10 июля.Гунававардене добавил, что топливо будет поставляться только для основных служб, таких как сектор здравоохранения, транспортировка продуктов питания, сельскохозяйственный сектор и больницы.Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.

https://ria.ru/20220621/germaniya-1797058221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, шри-ланка, мвф