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Власти Шри-Ланки на две недели запретили продавать топливо частным лицам - РИА Новости, 27.06.2022
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Власти Шри-Ланки на две недели запретили продавать топливо частным лицам
Власти Шри-Ланки на две недели запретили продавать топливо частным лицам - РИА Новости, 27.06.2022
Власти Шри-Ланки на две недели запретили продавать топливо частным лицам
Власти Шри-Ланки на фоне нехватки топлива на острове до 10 июля запретили продавать его частным лицам, разрешив заправку автомобилей основных служб, в частности РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T21:58
2022-06-27T21:58
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 июн – РИА Новости. Власти Шри-Ланки на фоне нехватки топлива на острове до 10 июля запретили продавать его частным лицам, разрешив заправку автомобилей основных служб, в частности медиков, полиции и пожарных, заявил официальный представитель кабинета министров Бандула Гунавардане.Он отметил, что из-за продолжающегося топливного кризиса правительство призывает сотрудников государственных и частных секторов подать заявку на работу на дому до 10 июля.Гунававардене добавил, что топливо будет поставляться только для основных служб, таких как сектор здравоохранения, транспортировка продуктов питания, сельскохозяйственный сектор и больницы.Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
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в мире, цены на нефть, шри-ланка, мвф
21:58 27.06.2022
 
Власти Шри-Ланки на две недели запретили продавать топливо частным лицам

Гунавардане: власти Шри-Ланки до 10 июля запретили продавать топливо частным лицам

© AFP 2022 / Lakruwan WanniarachchiПассажиры поезда в Коломбо
Пассажиры поезда в Коломбо - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AFP 2022 / Lakruwan Wanniarachchi
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 июн – РИА Новости. Власти Шри-Ланки на фоне нехватки топлива на острове до 10 июля запретили продавать его частным лицам, разрешив заправку автомобилей основных служб, в частности медиков, полиции и пожарных, заявил официальный представитель кабинета министров Бандула Гунавардане.
"Кабинет министров принял решение о выдаче топлива только для основных служб с полуночи сегодняшнего дня до 10 июля", - сказал Гунавардане.
Он отметил, что из-за продолжающегося топливного кризиса правительство призывает сотрудников государственных и частных секторов подать заявку на работу на дому до 10 июля.
Гунававардене добавил, что топливо будет поставляться только для основных служб, таких как сектор здравоохранения, транспортировка продуктов питания, сельскохозяйственный сектор и больницы.
Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
Дешевле сесть на поезд – немецкие водители о повышении цен на топливо
21 июня, 15:37
"Дешевле сесть на поезд" – немецкие водители о повышении цен на топливоВодители Германии пересматривают свои привычки на фоне стремительного роста цен на топливо. Цена галлона (приблизительно 4,5 литра) на данный момент составляет 7,50 долларов. В мае по всей стране были введены льготные билеты за 9 евро на общественный транспорт, что привело к многочисленным давкам на станциях и в поездах.
Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
 
В миреЦены на нефтьШри-ЛанкаМВФ
 
 
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