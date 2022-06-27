Власти Шри-Ланки на две недели запретили продавать топливо частным лицам
Гунавардане: власти Шри-Ланки до 10 июля запретили продавать топливо частным лицам
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 июн – РИА Новости. Власти Шри-Ланки на фоне нехватки топлива на острове до 10 июля запретили продавать его частным лицам, разрешив заправку автомобилей основных служб, в частности медиков, полиции и пожарных, заявил официальный представитель кабинета министров Бандула Гунавардане.
"Кабинет министров принял решение о выдаче топлива только для основных служб с полуночи сегодняшнего дня до 10 июля", - сказал Гунавардане.
Он отметил, что из-за продолжающегося топливного кризиса правительство призывает сотрудников государственных и частных секторов подать заявку на работу на дому до 10 июля.
Гунававардене добавил, что топливо будет поставляться только для основных служб, таких как сектор здравоохранения, транспортировка продуктов питания, сельскохозяйственный сектор и больницы.
Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
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Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.