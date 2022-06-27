https://ria.ru/20220627/terakty-1798397069.html

Контрактники ВСУ рассказали, как их склоняли к совершению терактов

Контрактники ВСУ рассказали, как их склоняли к совершению терактов - РИА Новости, 27.06.2022

Контрактники ВСУ рассказали, как их склоняли к совершению терактов

Командование украинских войск подталкивало своих подчиненных участвовать в проведении терактов в Херсоне и в области с использованием взрывчатки, рассказали РИА РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T12:56

2022-06-27T12:56

2022-06-27T12:56

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

херсон

николаев (украина)

вооруженные силы украины

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ХЕРСОН, 27 июн - РИА Новости. Командование украинских войск подталкивало своих подчиненных участвовать в проведении терактов в Херсоне и в области с использованием взрывчатки, рассказали РИА Новости украинские военнослужащие по контракту, супруги Сергей и Татьяна Полищук.Супруги в декабре 2021 года подписали контракт на службу в украинских войсках в связи с трудными финансовыми условиями в семье. Службу проходили в 17-м батальоне 57-ой бригады. Прошли обучение по специальности наводчик гранатометного отделения роты огневой поддержки."Мы пришли в военную комендатуру и решили сдаться потому, что мы не намерены больше выполнять преступные приказы. Это проведение диверсионно-подрывных работ на территории Херсона и области против мирного населения и инфраструктуры города. Мы отказались от терроризма и не хотим быть к этому причастны… Контакт из руководства мы поддерживали с Сергеем Супруновым - замкомандира батальона", - сказал агентству Сергей Полищук.Бригада Полищуков, по их словам, в первые дни была разбита под Херсоном, оставшиеся в живых военнослужащие бежали в сторону Николаева. Сергей и Татьяна приняли решение скрываться в Херсонской области."Нас потихоньку склоняли к этому (к терроризму). Сначала склоняли, чтобы мы перешли в сторону Николаева, но мы отказывались, так как наш дом здесь. И дальше скрываться надоело. После намеками начали говорить нам, что зайдут какие-то люди, будет взрывчатка и будем взрывать. За наш отказ нас посчитали дезертирами и предателями. Занимались подрывной работой. Мы поняли, что это против мирного населения. Мы не террористы и мы хотим жить в мирном городе", - поделились подробностями супруги.Сергей отмечает, что он с женой долгое время не решались сдаться, так как их руководство запугивало тем, что по российским законам они сядут в тюрьму и могут быть расстреляны. "Но мы увидели, что российские военные помогают здесь восстанавливать мир и помогают людям", - добавил он.В дальнейшем бывшие контрактники планируют работать и жить мирной жизнью. Сергей надеется устроиться на работу по своей гражданской специальности - промышленный альпинизм. "В дальнейшем рассматриваем возможность подать документы, чтобы получить российское гражданство", - добавила Татьяна Полищук.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.

https://ria.ru/20220624/opasnost-1797848024.html

https://ria.ru/20220624/ssha-1797820253.html

херсонская область

херсон

николаев (украина)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, херсонская область , херсон, николаев (украина), вооруженные силы украины