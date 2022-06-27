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Глава украинской разведки пригрозил терактами на территории России - РИА Новости, 27.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220627/terakt-1798342233.html
Глава украинской разведки пригрозил терактами на территории России
Глава украинской разведки пригрозил терактами на территории России - РИА Новости, 27.06.2022
Глава украинской разведки пригрозил терактами на территории России
Руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов пригрозил России терактами и диверсиями на ее территории, сообщает британская... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T11:01
2022-06-27T11:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
россия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов пригрозил России терактами и диверсиями на ее территории, сообщает британская газета Financial Times.В интервью изданию Буданов заявил, что партизанская деятельность на подконтрольных РФ территориях усиливается, упомянув взрывы автомобилей в Херсонской области, один из которых привел к гибели чиновника военно-гражданской администрации.По словам Буданова, подобные атаки и диверсии "проходят повсеместно, и они были и будут проводиться в России и во многих других местах". Как отмечает издание, Буданов отказался уточнить, стоят ли за этими действиями украинские власти.В результате теракта в Херсоне в минувшую пятницу погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко, сообщили ранее в администрации. Автомобиль, в котором находился Савлученко, был взорван.Российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220626/kherson-1798259617.html
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в мире, украина, херсонская область , россия
11:01 27.06.2022 (обновлено: 11:03 27.06.2022)
 
Глава украинской разведки пригрозил терактами на территории России

Глава разведки украинского Минобороны Буданов пригрозил России терактами и диверсиями

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов пригрозил России терактами и диверсиями на ее территории, сообщает британская газета Financial Times.
В интервью изданию Буданов заявил, что партизанская деятельность на подконтрольных РФ территориях усиливается, упомянув взрывы автомобилей в Херсонской области, один из которых привел к гибели чиновника военно-гражданской администрации.
Сотрудники Росгвардии у здания Каховского городского совета в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
Вчера, 19:22
Херсонские власти назвали поджог машины чиновницы терактом
По словам Буданова, подобные атаки и диверсии "проходят повсеместно, и они были и будут проводиться в России и во многих других местах". Как отмечает издание, Буданов отказался уточнить, стоят ли за этими действиями украинские власти.
В результате теракта в Херсоне в минувшую пятницу погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко, сообщили ранее в администрации. Автомобиль, в котором находился Савлученко, был взорван.
Место теракта в Херсоне - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 14:46Специальная военная операция на Украине
Сальдо оценил возможные пути проникновения диверсантов в Херсонскую область
Российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХерсонская областьРоссия
 
 
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