https://ria.ru/20220627/terakt-1798342233.html

Глава украинской разведки пригрозил терактами на территории России

Глава украинской разведки пригрозил терактами на территории России - РИА Новости, 27.06.2022

Глава украинской разведки пригрозил терактами на территории России

Руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов пригрозил России терактами и диверсиями на ее территории, сообщает британская... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T11:01

2022-06-27T11:01

2022-06-27T11:03

специальная военная операция на украине

в мире

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херсонская область

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов пригрозил России терактами и диверсиями на ее территории, сообщает британская газета Financial Times.В интервью изданию Буданов заявил, что партизанская деятельность на подконтрольных РФ территориях усиливается, упомянув взрывы автомобилей в Херсонской области, один из которых привел к гибели чиновника военно-гражданской администрации.По словам Буданова, подобные атаки и диверсии "проходят повсеместно, и они были и будут проводиться в России и во многих других местах". Как отмечает издание, Буданов отказался уточнить, стоят ли за этими действиями украинские власти.В результате теракта в Херсоне в минувшую пятницу погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко, сообщили ранее в администрации. Автомобиль, в котором находился Савлученко, был взорван.Российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220626/kherson-1798259617.html

https://ria.ru/20220624/diversanty-1797861966.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, херсонская область , россия