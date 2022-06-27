https://ria.ru/20220627/tekhnologii-1798292726.html

Россия может создать "Алмазный фонд технологий"

Россия может создать "Алмазный фонд технологий" - РИА Новости, 27.06.2022

Россия может создать "Алмазный фонд технологий"

Россия может достигнуть технологического суверенитета за 10-20 лет, для этого надо создать условный "Алмазный фонд" из нескольких десятков собственных... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T05:23

2022-06-27T05:23

2022-06-27T05:29

россия

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

технологии

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия может достигнуть технологического суверенитета за 10-20 лет, для этого надо создать условный "Алмазный фонд" из нескольких десятков собственных разработок, заявил в интервью РИА Новости на прошедшем ПМЭФ-2022 спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков.По его словам, "вопрос в том, чтобы иметь свой "Алмазный фонд" технологических разработок, которые есть либо только у тебя, то есть это технологическое превосходство, либо есть еще у трех-пяти стран в мире – то есть технологический паритет".Спецпредставитель президента отметил также, что в отличие от обычного Алмазного фонда - алмазы вечны - технологии обесцениваются, значит, их нужно постоянно пополнять.

https://ria.ru/20220617/tekhnologii-1796214712.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, экономика, технологии