https://ria.ru/20220627/tekhnologii-1798292726.html
Россия может создать "Алмазный фонд технологий"
Россия может создать "Алмазный фонд технологий" - РИА Новости, 27.06.2022
Россия может создать "Алмазный фонд технологий"
Россия может достигнуть технологического суверенитета за 10-20 лет, для этого надо создать условный "Алмазный фонд" из нескольких десятков собственных... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T05:23
2022-06-27T05:23
2022-06-27T05:29
россия
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
технологии
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия может достигнуть технологического суверенитета за 10-20 лет, для этого надо создать условный "Алмазный фонд" из нескольких десятков собственных разработок, заявил в интервью РИА Новости на прошедшем ПМЭФ-2022 спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков.По его словам, "вопрос в том, чтобы иметь свой "Алмазный фонд" технологических разработок, которые есть либо только у тебя, то есть это технологическое превосходство, либо есть еще у трех-пяти стран в мире – то есть технологический паритет".Спецпредставитель президента отметил также, что в отличие от обычного Алмазного фонда - алмазы вечны - технологии обесцениваются, значит, их нужно постоянно пополнять.
https://ria.ru/20220617/tekhnologii-1796214712.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика, технологии
05:23 27.06.2022 (обновлено: 05:29 27.06.2022)
Россия может создать "Алмазный фонд технологий"
Спецпредставитель президента Песков: Россия может создать "Алмазный фонд технологий"
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия может достигнуть технологического суверенитета за 10-20 лет, для этого надо создать условный "Алмазный фонд" из нескольких десятков собственных разработок, заявил в интервью РИА Новости на прошедшем ПМЭФ-2022 спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков.
"Если говорить о реалистичной задаче технологического суверенитета, она выглядит так: за 10-20 лет можно создать 30-50 собственных линий передовых разработок, которые станут экспонатами нашего "Алмазного фонда технологий" и смогут обеспечить продовольствие, безопасность, медицину и связность в стране в случае любых катаклизмов", - сказал Песков.
По его словам, "вопрос в том, чтобы иметь свой "Алмазный фонд" технологических разработок, которые есть либо только у тебя, то есть это технологическое превосходство, либо есть еще у трех-пяти стран в мире – то есть технологический паритет".
Спецпредставитель президента отметил также, что в отличие от обычного Алмазного фонда - алмазы вечны - технологии обесцениваются, значит, их нужно постоянно пополнять.