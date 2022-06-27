https://ria.ru/20220627/tadzhikistan-1798505175.html

Путин и президент Таджикистана обсудят двустороннее сотрудничество

Путин и президент Таджикистана обсудят двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 27.06.2022

Путин и президент Таджикистана обсудят двустороннее сотрудничество

Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон на переговорах обсудят двустороннее сотрудничество, наметят ориентиры по развитию дальнейших... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T17:14

2022-06-27T17:14

2022-06-27T17:43

таджикистан

одкб

евразийский экономический союз

россия

владимир путин

эмомали рахмон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765686507_0:208:2960:1873_1920x0_80_0_0_923b6b7d1108358878e9c8666330760f.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон на переговорах обсудят двустороннее сотрудничество, наметят ориентиры по развитию дальнейших отношений, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков."Буквально завтра рабочий визит. Пройдут переговоры с президентом Таджикистана Рахмоном... Естественно, будут осуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества: тут и торгово- экономическая сфера, и военное, военно-техническое, культурно-гуманитарное. И будут, конечно, обсуждены ориентиры по дальнейшему развитию отношений стратегического партнерства и союзничества с учетом того, что наши страны отмечают 30-летие установления дипотношений", - сказал Ушаков журналистам."Мы этот вопрос постоянно обсуждаем с нашими таджикскими друзьями и коллегами. На различных уровнях показываем преимущество интеграции в рамках ЕАЭС. Наши коллеги этот вопрос изучают. В какой-то степени он, конечно, будет затронут и входе контакта президентов", - сказал Ушаков."Достаточно активно и эффективно развивается отношения в военной сфере, в сфере оказания военно-технической помощи, реализуются двусторонние программы модернизации ВС Таджикистана... Регулярно проводятся совместные маневры, ведётся работа по подготовке личного состава воинских формирований республики. Это весьма важно, поскольку, как всем известно, у Таджикистана одна главная проблема, которая беспокоит республику в плане внешней политики - это Афганистан", - сказал Ушаков.Он отметил, что Россия выступает за постконфликтное восстановление афганского государства, которое в результате 20-летнего присутствия иностранных сил серьёзно пострадало как в военно-политическом, так и социально экономическом плане.Он также не исключил, что лидеры обменяются мнениями и по другим актуальным темам региональной повестки дня.По словам Ушакова, после переговоров Путина и Рахмона, первая часть из которых будет открыта для СМИ, запланирован рабочий обед "без галстуков", после этого беседа будет продолжена, поскольку "есть много тем для разговора", лидеры обсудят их за чаепитием."Общение президентов продолжится до позднего вечера", - добавил представитель Кремля.Ушаков отметил, что это второй личный контакт глав государств в текущем году, первый состоялся в Москве на полях юбилейного саммита ОДКБ 16 мая. Кроме этого, президенты в текущем году провели шесть телефонных разговоров.Как рассказал Ушаков, утром 29 июня Путин вылетит из Душанбе в Ашхабад для участия в шестом каспийском саммите, где также примут участие президенты всех каспийских государств.

https://ria.ru/20220627/tovarooborot-1798501111.html

https://ria.ru/20220618/ssha-1796159359.html

таджикистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

таджикистан, одкб, евразийский экономический союз, россия, владимир путин, эмомали рахмон, в мире