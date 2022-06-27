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В Приморье арестовали мужчину, ранившего трех человек из ружья - РИА Новости, 27.06.2022
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В Приморье арестовали мужчину, ранившего трех человек из ружья
В Приморье арестовали мужчину, ранившего трех человек из ружья - РИА Новости, 27.06.2022
В Приморье арестовали мужчину, ранившего трех человек из ружья
Суд в Приморье заключил под стражу местного жителя, который, будучи пьяным, открыл у клуба стрельбу из ружья и ранил трех человек, сообщает региональная... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T08:57
2022-06-27T08:57
происшествия
артем
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 27 июн – РИА Новости. Суд в Приморье заключил под стражу местного жителя, который, будучи пьяным, открыл у клуба стрельбу из ружья и ранил трех человек, сообщает региональная прокуратура.Инцидент произошел в ночь на 26 июня в ночном клубе на улице Фрунзе в Артеме. Полиция сообщала, что нетрезвый 36-летний мужчина попытался пройти в заведение, его не пустили, и он выстрелил из ружья в холле, а затем на улице. Ранения получили две женщины и мужчина, одна из девушек госпитализирована. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы."Сегодня прокуратура города Артема поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 36-летнего местного жителя. Артемовский городской суд с учетом позиции прокурора избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры, после стрельбы у клуба обвиняемый скрылся, его нашли в ходе оперативно-следственных мероприятий.
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происшествия, артем, приморский край
08:57 27.06.2022
 
В Приморье арестовали мужчину, ранившего трех человек из ружья

Жителя Приморья, открывшего у клуба стрельбу и ранившего из ружья трех человек, арестовали

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВЛАДИВОСТОК, 27 июн – РИА Новости. Суд в Приморье заключил под стражу местного жителя, который, будучи пьяным, открыл у клуба стрельбу из ружья и ранил трех человек, сообщает региональная прокуратура.
Инцидент произошел в ночь на 26 июня в ночном клубе на улице Фрунзе в Артеме. Полиция сообщала, что нетрезвый 36-летний мужчина попытался пройти в заведение, его не пустили, и он выстрелил из ружья в холле, а затем на улице. Ранения получили две женщины и мужчина, одна из девушек госпитализирована. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы.
"Сегодня прокуратура города Артема поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 36-летнего местного жителя. Артемовский городской суд с учетом позиции прокурора избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, после стрельбы у клуба обвиняемый скрылся, его нашли в ходе оперативно-следственных мероприятий.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 15:43
Мужчина, устроивший стрельбу в Подмосковье, сам явился в полицию
 
ПроисшествияАртемПриморский край
 
 
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