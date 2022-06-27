https://ria.ru/20220627/strelba-1798308469.html

В Приморье арестовали мужчину, ранившего трех человек из ружья

В Приморье арестовали мужчину, ранившего трех человек из ружья - РИА Новости, 27.06.2022

В Приморье арестовали мужчину, ранившего трех человек из ружья

Суд в Приморье заключил под стражу местного жителя, который, будучи пьяным, открыл у клуба стрельбу из ружья и ранил трех человек, сообщает региональная... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T08:57

2022-06-27T08:57

2022-06-27T08:57

происшествия

артем

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 27 июн – РИА Новости. Суд в Приморье заключил под стражу местного жителя, который, будучи пьяным, открыл у клуба стрельбу из ружья и ранил трех человек, сообщает региональная прокуратура.Инцидент произошел в ночь на 26 июня в ночном клубе на улице Фрунзе в Артеме. Полиция сообщала, что нетрезвый 36-летний мужчина попытался пройти в заведение, его не пустили, и он выстрелил из ружья в холле, а затем на улице. Ранения получили две женщины и мужчина, одна из девушек госпитализирована. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы."Сегодня прокуратура города Артема поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 36-летнего местного жителя. Артемовский городской суд с учетом позиции прокурора избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры, после стрельбы у клуба обвиняемый скрылся, его нашли в ходе оперативно-следственных мероприятий.

https://ria.ru/20220522/podmoskove-1790018458.html

артем

приморский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, артем, приморский край