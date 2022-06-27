https://ria.ru/20220627/statistika-1798400538.html

Россияне стали чаще ходить в театр и на выставки, чем 30 лет назад

Россияне стали чаще ходить в театр и на выставки, чем 30 лет назад - РИА Новости, 27.06.2022

Россияне стали чаще ходить в театр и на выставки, чем 30 лет назад

Россияне чаще стали ходить в театр и на выставки, чем 30 лет назад, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T13:37

2022-06-27T13:37

2022-06-27T13:38

культура

новости культуры

вциом

россия

статистика

театр

выставки

музеи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151117/16/1511171641_0:219:4200:2582_1920x0_80_0_0_810fa01f02d7a09f5528abeedda5b036.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россияне чаще стали ходить в театр и на выставки, чем 30 лет назад, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.Почти треть россиян (29 процентов) посещают спектакли один или несколько раз в год (26 процентов 1992 году). Тридцать лет назад тех, кто бывает там один — два раза в месяц, было четыре процента, их число к 2022 году увеличилось до шести процентов. Также в 1992 году 65 процентов опрошенных ходили в театр реже раза в год или никогда, к 2022 году это число снизилось до 63 процентов.Процент посещающих выставки и музеи один или несколько раз в год за 30 лет вырос с 24 до 36. В 2022 году один или несколько раз в месяц эти места посещают 6 процентов, 55 — бывают там реже, чем раз в год, или никогда не были. Среди опрошенных в 1992 году таковых было 67 процентов.Также в 1992 году в книжные магазины каждый день ходили 12 процентов респондентов, к 2022 году — только пять. Каждый пятый опрошенный (21 процент) бывает там один — два раза в месяц, чуть больше четверти (27 процентов) — один или несколько раз в год, 45 процентов идут покупать книги в магазине реже раза в год или никогда.Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17 июня 2022 года. В нем приняли участие 1604 россиянина в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ.Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95 процентов не превышает два с половиной процента.

https://ria.ru/20220620/chekrygin-1796202351.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, вциом, россия, статистика, театр, выставки, музеи, книги