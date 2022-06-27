https://ria.ru/20220627/ssha-1798373623.html

В США заявили о намерении запретить импорт российского золота

В США заявили о намерении запретить импорт российского золота - РИА Новости, 27.06.2022

В США заявили о намерении запретить импорт российского золота

Белый дом заявил о намерении стран G7 "ограничить доходы" РФ от экспорта золота, Минфин США выпустит постановление о запрете на его ввоз. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T12:05

2022-06-27T12:05

2022-06-27T12:11

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сша

россия

санкции в отношении россии

министерство финансов сша

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Белый дом заявил о намерении стран G7 "ограничить доходы" РФ от экспорта золота, Минфин США выпустит постановление о запрете на его ввоз."Министерство финансов США вынесет постановление о запрете импорта нового золота в США, чтобы воспрепятствовать участию России в официальном рынке золота", - говорится в заявлении Белого дома, в котором рассказывается о действиях американского Минфина.

https://ria.ru/20220626/zoloto-1798273271.html

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в мире, экономика, сша, россия, санкции в отношении россии, министерство финансов сша