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В США заявили о намерении запретить импорт российского золота
В США заявили о намерении запретить импорт российского золота - РИА Новости, 27.06.2022
В США заявили о намерении запретить импорт российского золота
Белый дом заявил о намерении стран G7 "ограничить доходы" РФ от экспорта золота, Минфин США выпустит постановление о запрете на его ввоз. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T12:05
2022-06-27T12:05
2022-06-27T12:11
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санкции в отношении россии
министерство финансов сша
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Белый дом заявил о намерении стран G7 "ограничить доходы" РФ от экспорта золота, Минфин США выпустит постановление о запрете на его ввоз."Министерство финансов США вынесет постановление о запрете импорта нового золота в США, чтобы воспрепятствовать участию России в официальном рынке золота", - говорится в заявлении Белого дома, в котором рассказывается о действиях американского Минфина.
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в мире, экономика, сша, россия, санкции в отношении россии, министерство финансов сша
12:05 27.06.2022 (обновлено: 12:11 27.06.2022)
В США заявили о намерении запретить импорт российского золота
Белый дом: Минфин США выпустит постановление о запрете ввоза российского золота