Рейтинг@Mail.ru
В США заявили о намерении запретить импорт российского золота - РИА Новости, 27.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220627/ssha-1798373623.html
В США заявили о намерении запретить импорт российского золота
В США заявили о намерении запретить импорт российского золота - РИА Новости, 27.06.2022
В США заявили о намерении запретить импорт российского золота
Белый дом заявил о намерении стран G7 "ограничить доходы" РФ от экспорта золота, Минфин США выпустит постановление о запрете на его ввоз. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T12:05
2022-06-27T12:11
в мире
экономика
сша
россия
санкции в отношении россии
министерство финансов сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148592/77/1485927796_146:867:5293:3762_1920x0_80_0_0_8f9dda15b7ea1c53be6f6e023d6c3c62.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Белый дом заявил о намерении стран G7 "ограничить доходы" РФ от экспорта золота, Минфин США выпустит постановление о запрете на его ввоз."Министерство финансов США вынесет постановление о запрете импорта нового золота в США, чтобы воспрепятствовать участию России в официальном рынке золота", - говорится в заявлении Белого дома, в котором рассказывается о действиях американского Минфина.
https://ria.ru/20220626/zoloto-1798273271.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148592/77/1485927796_372:0:5388:3762_1920x0_80_0_0_88f1e4dafe4e36f1d732bfc11c29ee80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, экономика, сша, россия, санкции в отношении россии, министерство финансов сша
12:05 27.06.2022 (обновлено: 12:11 27.06.2022)
 
В США заявили о намерении запретить импорт российского золота

Белый дом: Минфин США выпустит постановление о запрете ввоза российского золота

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Белый дом заявил о намерении стран G7 "ограничить доходы" РФ от экспорта золота, Минфин США выпустит постановление о запрете на его ввоз.
"Министерство финансов США вынесет постановление о запрете импорта нового золота в США, чтобы воспрепятствовать участию России в официальном рынке золота", - говорится в заявлении Белого дома, в котором рассказывается о действиях американского Минфина.
Сотрудник укладывает на тележку маркированные слитки золота высшей пробы - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
Вчера, 21:24
"Дорого заплатят". В США раскрыли последствия эмбарго на золото из России
 
В миреЭкономикаСШАРоссияСанкции в отношении РоссииМинистерство финансов США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала