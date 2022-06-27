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Байден планирует повысить пошлины на 570 групп российских товаров - РИА Новости, 27.06.2022
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Байден планирует повысить пошлины на 570 групп российских товаров
Байден планирует повысить пошлины на 570 групп российских товаров - РИА Новости, 27.06.2022
Байден планирует повысить пошлины на 570 групп российских товаров
Президент США Джо Байден объявит о повышении пошлин на 570 групп российских товаров стоимостью 2,3 миллиарда долларов, сообщает Белый дом. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T11:39
2022-06-27T12:09
в мире
россия
сша
джо байден
санкции в отношении россии
экономика
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявит о повышении пошлин на 570 групп российских товаров стоимостью 2,3 миллиарда долларов, сообщает Белый дом."Эти меры тщательно выверены таким образом, чтобы повысить расходы России, минимизируя при этом затраты американских потребителей", - говорится в заявлении.
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в мире, россия, сша, джо байден, санкции в отношении россии, экономика
11:39 27.06.2022 (обновлено: 12:09 27.06.2022)
 
Байден планирует повысить пошлины на 570 групп российских товаров

Белый дом: Байден планирует повысить пошлины на 570 групп российских товаров

© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявит о повышении пошлин на 570 групп российских товаров стоимостью 2,3 миллиарда долларов, сообщает Белый дом.
"Эти меры тщательно выверены таким образом, чтобы повысить расходы России, минимизируя при этом затраты американских потребителей", - говорится в заявлении.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
02:53
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В миреРоссияСШАДжо БайденСанкции в отношении РоссииЭкономика
 
 
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