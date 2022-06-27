https://ria.ru/20220627/ssha-1798361105.html

Байден планирует повысить пошлины на 570 групп российских товаров

Байден планирует повысить пошлины на 570 групп российских товаров - РИА Новости, 27.06.2022

Байден планирует повысить пошлины на 570 групп российских товаров

Президент США Джо Байден объявит о повышении пошлин на 570 групп российских товаров стоимостью 2,3 миллиарда долларов, сообщает Белый дом. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T11:39

2022-06-27T11:39

2022-06-27T12:09

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россия

сша

джо байден

санкции в отношении россии

экономика

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявит о повышении пошлин на 570 групп российских товаров стоимостью 2,3 миллиарда долларов, сообщает Белый дом."Эти меры тщательно выверены таким образом, чтобы повысить расходы России, минимизируя при этом затраты американских потребителей", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220627/igra-1798288863.html

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в мире, россия, сша, джо байден, санкции в отношении россии, экономика