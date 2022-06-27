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Большинство американцев считают, что дела в США "идут плохо", показал опрос - РИА Новости, 27.06.2022
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Большинство американцев считают, что дела в США "идут плохо", показал опрос
Большинство американцев считают, что дела в США "идут плохо", показал опрос - РИА Новости, 27.06.2022
Большинство американцев считают, что дела в США "идут плохо", показал опрос
Свыше 80% граждан США считают, что дела в их стране на сегодняшний день "идут плохо", и лишь 19% - что хорошо, свидетельствует опрос общественного мнения,... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T02:58
2022-06-27T02:58
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Свыше 80% граждан США считают, что дела в их стране на сегодняшний день "идут плохо", и лишь 19% - что хорошо, свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный телеканалом CBS.Исследование было проведено 24-25 июня - сразу же после резонансного решения Верховного суда США, отменившего конституционные гарантии на проведение абортов. Респондентам предложили высказать свое мнение по поводу данного шага и ситуации в стране в целом.При этом 81% респондентов придерживаются противоположной оценки. В целом мнения американцев относительно постановления по делу "Роу против Уэйда", дававшего конституционные гарантии на аборты, показательно разнятся в зависимости от того, какому политическому лагерю они симпатизируют – демократам или республиканцам.Так, среди опрошенных сторонников Демократической партии США лишь 17% одобряют решение Верховного суда (78% - у сторонников Республиканской партии), тогда как свое неодобрение высказали приблизительно 83% респондентов (22% из числа симпатизирующих республиканцам).Опрос проводился среди 2265 американских граждан, выборка репрезентативна. Погрешность исследования составляет порядка 3 процентных пунктов.
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в мире, сша
02:58 27.06.2022
 
Большинство американцев считают, что дела в США "идут плохо", показал опрос

Опрос CBS: 81 процент американцев считают, что дела в их стране "идут плохо"

© AP Photo / Gene J. PuskarЦены на топливо на автозаправочной станции в Питтсбурге, США
Цены на топливо на автозаправочной станции в Питтсбурге, США - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Gene J. Puskar
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ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Свыше 80% граждан США считают, что дела в их стране на сегодняшний день "идут плохо", и лишь 19% - что хорошо, свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный телеканалом CBS.
Исследование было проведено 24-25 июня - сразу же после резонансного решения Верховного суда США, отменившего конституционные гарантии на проведение абортов. Респондентам предложили высказать свое мнение по поводу данного шага и ситуации в стране в целом.
"Тот факт, что демократы в особенности не одобряют данное решение, побудил их более критически относиться к тому, как обстоят дела в стране в целом. Это, в свою очередь, еще сильнее снизило общий показатель. На сегодняшний день лишь 19% американцев считают, что дела в стране идут хорошо", - следует из опроса телеканала.
При этом 81% респондентов придерживаются противоположной оценки. В целом мнения американцев относительно постановления по делу "Роу против Уэйда", дававшего конституционные гарантии на аборты, показательно разнятся в зависимости от того, какому политическому лагерю они симпатизируют – демократам или республиканцам.
Так, среди опрошенных сторонников Демократической партии США лишь 17% одобряют решение Верховного суда (78% - у сторонников Республиканской партии), тогда как свое неодобрение высказали приблизительно 83% респондентов (22% из числа симпатизирующих республиканцам).
Опрос проводился среди 2265 американских граждан, выборка репрезентативна. Погрешность исследования составляет порядка 3 процентных пунктов.
Акция протеста в Аризоне, связанная с решением Верховного суда США об абортах - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
25 июня, 16:30
В США на акциях против ограничений прав на аборты задержали десятки человек
 
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