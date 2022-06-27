https://ria.ru/20220627/ssha-1798289024.html

Большинство американцев считают, что дела в США "идут плохо", показал опрос

Большинство американцев считают, что дела в США "идут плохо", показал опрос - РИА Новости, 27.06.2022

Большинство американцев считают, что дела в США "идут плохо", показал опрос

Свыше 80% граждан США считают, что дела в их стране на сегодняшний день "идут плохо", и лишь 19% - что хорошо, свидетельствует опрос общественного мнения,... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T02:58

2022-06-27T02:58

2022-06-27T02:58

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Свыше 80% граждан США считают, что дела в их стране на сегодняшний день "идут плохо", и лишь 19% - что хорошо, свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный телеканалом CBS.Исследование было проведено 24-25 июня - сразу же после резонансного решения Верховного суда США, отменившего конституционные гарантии на проведение абортов. Респондентам предложили высказать свое мнение по поводу данного шага и ситуации в стране в целом.При этом 81% респондентов придерживаются противоположной оценки. В целом мнения американцев относительно постановления по делу "Роу против Уэйда", дававшего конституционные гарантии на аборты, показательно разнятся в зависимости от того, какому политическому лагерю они симпатизируют – демократам или республиканцам.Так, среди опрошенных сторонников Демократической партии США лишь 17% одобряют решение Верховного суда (78% - у сторонников Республиканской партии), тогда как свое неодобрение высказали приблизительно 83% респондентов (22% из числа симпатизирующих республиканцам).Опрос проводился среди 2265 американских граждан, выборка репрезентативна. Погрешность исследования составляет порядка 3 процентных пунктов.

https://ria.ru/20220625/protesty-1798104358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша