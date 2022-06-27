https://ria.ru/20220627/sredstva-1798389905.html

Российские средства за рубежом заблокированы незаконно, заявили в Кремле

Российские средства за рубежом заблокированы незаконно, заявили в Кремле - РИА Новости, 27.06.2022

Российские средства за рубежом заблокированы незаконно, заявили в Кремле

Утверждения о дефолте России неправомерны - еще в мае платеж в валюте был совершен, а то, что средства не довели до получателей, – проблема не России, заявил... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T12:37

2022-06-27T12:37

2022-06-27T13:21

в мире

россия

дмитрий песков

euroclear

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Утверждения о дефолте России неправомерны - еще в мае платеж в валюте был совершен, а то, что средства не довели до получателей, – проблема не России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что средства России за рубежом заблокированы незаконно, а любые попытки как-то использовать их по сути станут прямым воровством."Разумеется, мы анализируем ситуацию, наша позиция хорошо известна. Они (средства - ред.) заблокированы незаконно, любые попытки каким-либо образом использовать их также будут незаконны, и по сути говоря, будут означать прямое воровство", - сказал Песков."Вот эти утверждения о дефолте тоже в данном случае абсолютно неправомерны, потому что еще в мае в валюте необходимый платеж был совершен. А тот факт, что Euroclear удержал эти деньги, не довел их до получателей – это уже не наша проблема. То есть в данном случае здесь никаких оснований называть эту ситуацию дефолтом нет", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

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россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, дмитрий песков, euroclear