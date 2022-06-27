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Российские средства за рубежом заблокированы незаконно, заявили в Кремле
Российские средства за рубежом заблокированы незаконно, заявили в Кремле - РИА Новости, 27.06.2022
Российские средства за рубежом заблокированы незаконно, заявили в Кремле
Утверждения о дефолте России неправомерны - еще в мае платеж в валюте был совершен, а то, что средства не довели до получателей, – проблема не России, заявил... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T12:37
2022-06-27T12:37
2022-06-27T13:21
в мире
россия
дмитрий песков
euroclear
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Утверждения о дефолте России неправомерны - еще в мае платеж в валюте был совершен, а то, что средства не довели до получателей, – проблема не России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что средства России за рубежом заблокированы незаконно, а любые попытки как-то использовать их по сути станут прямым воровством."Разумеется, мы анализируем ситуацию, наша позиция хорошо известна. Они (средства - ред.) заблокированы незаконно, любые попытки каким-либо образом использовать их также будут незаконны, и по сути говоря, будут означать прямое воровство", - сказал Песков."Вот эти утверждения о дефолте тоже в данном случае абсолютно неправомерны, потому что еще в мае в валюте необходимый платеж был совершен. А тот факт, что Euroclear удержал эти деньги, не довел их до получателей – это уже не наша проблема. То есть в данном случае здесь никаких оснований называть эту ситуацию дефолтом нет", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, дмитрий песков, euroclear
12:37 27.06.2022 (обновлено: 13:21 27.06.2022)
Российские средства за рубежом заблокированы незаконно, заявили в Кремле
Пресс-секретарь Песков заявил, что российские средства за рубежом заблокированы незаконно
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Утверждения о дефолте России неправомерны - еще в мае платеж в валюте был совершен, а то, что средства не довели до получателей, – проблема не России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что средства России за рубежом заблокированы незаконно, а любые попытки как-то использовать их по сути станут прямым воровством.
"Разумеется, мы анализируем ситуацию, наша позиция хорошо известна. Они (средства - ред.) заблокированы незаконно, любые попытки каким-либо образом использовать их также будут незаконны, и по сути говоря, будут означать прямое воровство", - сказал Песков.
"Вот эти утверждения о дефолте тоже в данном случае абсолютно неправомерны, потому что еще в мае в валюте необходимый платеж был совершен. А тот факт, что Euroclear
удержал эти деньги, не довел их до получателей – это уже не наша проблема. То есть в данном случае здесь никаких оснований называть эту ситуацию дефолтом нет", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ
.