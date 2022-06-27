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ВКС России уничтожили более 40 украинских военных

ВКС России уничтожили более 40 украинских военных - РИА Новости, 27.06.2022

ВКС России уничтожили более 40 украинских военных

Высокоточным оружием ВКС России на Украине уничтожены более 40 солдат и офицеров противника, сообщило в понедельник Минобороны России. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T14:49

2022-06-27T14:49

2022-06-27T17:15

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

правый сектор

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Высокоточным оружием ВКС России на Украине уничтожены более 40 солдат и офицеров противника, сообщило в понедельник Минобороны России."Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Высокоточным оружием ВКС России нанесено поражение пункту дислокации 106-го батальона 63 мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Висунск Николаевской области. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники", - говорится в сообщении.Кроме того, уничтожена живая сила и военная техника украинских войск в 27 районах, в том числе нацистских формирований "Правый сектор"* в районе Лисичанска, а также "Азов" и "Кракен" в районе Харькова."Также поражено пять пунктов управления ВСУ и три склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в районах населенных пунктов Березнеговатое Николаевской области, Новодружеск Луганской Народной Республики", - сообщает Минобороны.* Организация признана экстремистской и запрещена в России

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в мире, россия, украина, николаевская область, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, правый сектор