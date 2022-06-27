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ВКС России уничтожили более 40 украинских военных - РИА Новости, 27.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220627/spetsoperatsiya-1798447710.html
ВКС России уничтожили более 40 украинских военных
ВКС России уничтожили более 40 украинских военных - РИА Новости, 27.06.2022
ВКС России уничтожили более 40 украинских военных
Высокоточным оружием ВКС России на Украине уничтожены более 40 солдат и офицеров противника, сообщило в понедельник Минобороны России. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:49
2022-06-27T17:15
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
николаевская область
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
правый сектор
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Высокоточным оружием ВКС России на Украине уничтожены более 40 солдат и офицеров противника, сообщило в понедельник Минобороны России."Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Высокоточным оружием ВКС России нанесено поражение пункту дислокации 106-го батальона 63 мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Висунск Николаевской области. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники", - говорится в сообщении.Кроме того, уничтожена живая сила и военная техника украинских войск в 27 районах, в том числе нацистских формирований "Правый сектор"* в районе Лисичанска, а также "Азов" и "Кракен" в районе Харькова."Также поражено пять пунктов управления ВСУ и три склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в районах населенных пунктов Березнеговатое Николаевской области, Новодружеск Луганской Народной Республики", - сообщает Минобороны.* Организация признана экстремистской и запрещена в России
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в мире, россия, украина, николаевская область, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, правый сектор
14:49 27.06.2022 (обновлено: 17:15 27.06.2022)
 
ВКС России уничтожили более 40 украинских военных

Минобороны: ВКС России уничтожили более 40 украинских солдат и офицеров

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУдарный вертолет Ка-52 ВКС России
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России . Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Высокоточным оружием ВКС России на Украине уничтожены более 40 солдат и офицеров противника, сообщило в понедельник Минобороны России.
"Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Высокоточным оружием ВКС России нанесено поражение пункту дислокации 106-го батальона 63 мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Висунск Николаевской области. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники", - говорится в сообщении.
Кроме того, уничтожена живая сила и военная техника украинских войск в 27 районах, в том числе нацистских формирований "Правый сектор"* в районе Лисичанска, а также "Азов" и "Кракен" в районе Харькова.
"Также поражено пять пунктов управления ВСУ и три склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в районах населенных пунктов Березнеговатое Николаевской области, Новодружеск Луганской Народной Республики", - сообщает Минобороны.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаНиколаевская областьВойска воздушно-космической обороныВооруженные силы УкраиныПравый сектор
 
 
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