https://ria.ru/20220627/spetsoperatsiya-1798409837.html

В ДНР оценили потери украинской армии с начала спецоперации

В ДНР оценили потери украинской армии с начала спецоперации - РИА Новости, 27.06.2022

В ДНР оценили потери украинской армии с начала спецоперации

Украинские войска потеряли погибшими в общей сложности более 50 тысяч человек, заявил первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T13:34

2022-06-27T13:34

2022-06-27T13:34

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

владимир путин

украина

донбасс

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска потеряли погибшими в общей сложности более 50 тысяч человек, заявил первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.Большинство боеспособных и опытных подразделений Украины были уничтожены или взяты в плен, а приходящие на замену "крайне деморализованы", сказал он, отметив, что, по его информации, Киев планирует снять бригады с белорусской границы и отправить в Донбасс.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

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в мире, здоровье - общество, владимир путин, украина, донбасс, россия, ситуация в днр и лнр