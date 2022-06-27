https://ria.ru/20220627/spetsoperatsiya-1798407218.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.06.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.06.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T16:40

2022-06-27T16:40

2022-06-27T16:40

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

спецоперация

министерство обороны рф (минобороны рф)

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 27 июня 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Союзные части ведут бои за Лисичанск — вооруженные столкновения смещаются к центру города. По данным Народной милиции ЛНР, украинская сторона объявила о начале эвакуации, чтобы под видом мирных жителей вывезти своих военнослужащих. За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 215 самолетов, 132 вертолета, 1363 беспилотника, 350 зенитных ракетных комплексов, 682 реактивные системы залпового огня, 3809 танков и других бронемашин, 3012 орудий полевой артиллерии и 3864 единицы автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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2022

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

украина, инфографика, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, спецоперация, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф