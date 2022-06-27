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В Росгидрометцентре рассказали, когда жара в Москве пойдет на спад

В Росгидрометцентре рассказали, когда жара в Москве пойдет на спад - РИА Новости, 27.06.2022

В Росгидрометцентре рассказали, когда жара в Москве пойдет на спад

Жара в Москве пойдет на спад во вторник, 28 июня, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T03:19

2022-06-27T03:19

2022-06-27T07:23

общество

москва

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Жара в Москве пойдет на спад во вторник, 28 июня, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.По ее словам, в понедельник, 27 июня, в Москве ожидается пик жары, дневная температура может достичь 31-33 градусов.Такая ситуация, пояснила синоптик, связана со сменой антициклонов. На смену текущему с северо-запада придет новый, его появлению будет предшествовать холодный атмосферный фронт, который принесет с собой кратковременные дожди. "Далее произойдет понижение температуры", - добавила Макарова.При этом в последующие дни воздух вновь начнет прогреваться. "Днем в четверг, 30 июня, температура будет 23—28 градусов. Предварительный прогноз на первые дни июля, с 1-го по 3-е числа – 25—30 градусов", - заключила Макарова.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва