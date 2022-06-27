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В Росгидрометцентре рассказали, когда жара в Москве пойдет на спад - РИА Новости, 27.06.2022
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В Росгидрометцентре рассказали, когда жара в Москве пойдет на спад
В Росгидрометцентре рассказали, когда жара в Москве пойдет на спад - РИА Новости, 27.06.2022
В Росгидрометцентре рассказали, когда жара в Москве пойдет на спад
Жара в Москве пойдет на спад во вторник, 28 июня, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T03:19
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общество
москва
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Жара в Москве пойдет на спад во вторник, 28 июня, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.По ее словам, в понедельник, 27 июня, в Москве ожидается пик жары, дневная температура может достичь 31-33 градусов.Такая ситуация, пояснила синоптик, связана со сменой антициклонов. На смену текущему с северо-запада придет новый, его появлению будет предшествовать холодный атмосферный фронт, который принесет с собой кратковременные дожди. "Далее произойдет понижение температуры", - добавила Макарова.При этом в последующие дни воздух вновь начнет прогреваться. "Днем в четверг, 30 июня, температура будет 23—28 градусов. Предварительный прогноз на первые дни июля, с 1-го по 3-е числа – 25—30 градусов", - заключила Макарова.
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общество, москва
03:19 27.06.2022 (обновлено: 07:23 27.06.2022)
 
В Росгидрометцентре рассказали, когда жара в Москве пойдет на спад

Главный специалист Росгидрометцентра Макарова: жара в Москве пойдет на спад во вторник

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Жара в Москве пойдет на спад во вторник, 28 июня, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.
По ее словам, в понедельник, 27 июня, в Москве ожидается пик жары, дневная температура может достичь 31-33 градусов.

"Дневная температура во вторник, 28 июня, будет 24—29 градусов. Ночи станут прохладнее, в ночь со вторника на среду - 9—14 градусов. Дневная температура в среду, 29 июня, понизится до 22—27 градусов", - сказала Макарова.

Такая ситуация, пояснила синоптик, связана со сменой антициклонов. На смену текущему с северо-запада придет новый, его появлению будет предшествовать холодный атмосферный фронт, который принесет с собой кратковременные дожди. "Далее произойдет понижение температуры", - добавила Макарова.
При этом в последующие дни воздух вновь начнет прогреваться. "Днем в четверг, 30 июня, температура будет 23—28 градусов. Предварительный прогноз на первые дни июля, с 1-го по 3-е числа – 25—30 градусов", - заключила Макарова.
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