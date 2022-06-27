https://ria.ru/20220627/spacey-1798506438.html

О Кевине Спейси снимут документальный фильм

О Кевине Спейси снимут документальный фильм - РИА Новости, 27.06.2022

О Кевине Спейси снимут документальный фильм

О Кевине Спейси снимут документальный проект, пишет Screen Daily. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T18:02

2022-06-27T18:02

2022-06-27T18:02

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. О Кевине Спейси снимут документальный проект, пишет Screen Daily. Он будет состоять из двух 60-минутных фильмов. Его рабочее название — "Spacey unmasked" (можно перевести как "Спейси без маски"). В нем проанализируют детство артиста, успех на Бродвее и восхождение к статусу одного из самых уважаемых актеров в мире вплоть до того момента, когда несколько мужчин обвинят Спейси в домогательствах. Картины расскажут о двух судебных делах против актера. Энтони Рэпп — первый, кто публично обвинил Спейси. Он подал против знаменитости иск. Гражданский процесс будет слушаться в Нью-Йорке в конце этого года. Также недавно в Британии против Спейси началось уголовное дело — оно инициировано тремя мужчинами, решившими не раскрывать свои личности. В этом месяце артист был освобожден под залог после явки в лондонский Вестминстерский магистратский суд. Документальный проект исследует поведение Спейси и почему его предполагаемые жертвы решили заговорить о пережитом.

https://ria.ru/20220623/pitt-1797511860.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, кевин спейси, знаменитости, что посмотреть , сша