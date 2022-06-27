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О Кевине Спейси снимут документальный фильм - РИА Новости, 27.06.2022
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Культура
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О Кевине Спейси снимут документальный фильм
О Кевине Спейси снимут документальный фильм - РИА Новости, 27.06.2022
О Кевине Спейси снимут документальный фильм
О Кевине Спейси снимут документальный проект, пишет Screen Daily. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T18:02
2022-06-27T18:02
культура
новости культуры
кино и сериалы
кевин спейси
знаменитости
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сша
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. О Кевине Спейси снимут документальный проект, пишет Screen Daily. Он будет состоять из двух 60-минутных фильмов. Его рабочее название — "Spacey unmasked" (можно перевести как "Спейси без маски"). В нем проанализируют детство артиста, успех на Бродвее и восхождение к статусу одного из самых уважаемых актеров в мире вплоть до того момента, когда несколько мужчин обвинят Спейси в домогательствах. Картины расскажут о двух судебных делах против актера. Энтони Рэпп — первый, кто публично обвинил Спейси. Он подал против знаменитости иск. Гражданский процесс будет слушаться в Нью-Йорке в конце этого года. Также недавно в Британии против Спейси началось уголовное дело — оно инициировано тремя мужчинами, решившими не раскрывать свои личности. В этом месяце артист был освобожден под залог после явки в лондонский Вестминстерский магистратский суд. Документальный проект исследует поведение Спейси и почему его предполагаемые жертвы решили заговорить о пережитом.
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новости культуры, кино и сериалы, кевин спейси, знаменитости, что посмотреть , сша
18:02 27.06.2022
 
О Кевине Спейси снимут документальный фильм

О Кевине Спейси снимут документальный проект, который расскажет о судах против актера

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАктер Кевин Спейси
Актер Кевин Спейси - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. О Кевине Спейси снимут документальный проект, пишет Screen Daily.
Он будет состоять из двух 60-минутных фильмов. Его рабочее название — "Spacey unmasked" (можно перевести как "Спейси без маски").
В нем проанализируют детство артиста, успех на Бродвее и восхождение к статусу одного из самых уважаемых актеров в мире вплоть до того момента, когда несколько мужчин обвинят Спейси в домогательствах.
Картины расскажут о двух судебных делах против актера. Энтони Рэпп — первый, кто публично обвинил Спейси. Он подал против знаменитости иск. Гражданский процесс будет слушаться в Нью-Йорке в конце этого года. Также недавно в Британии против Спейси началось уголовное дело — оно инициировано тремя мужчинами, решившими не раскрывать свои личности.
В этом месяце артист был освобожден под залог после явки в лондонский Вестминстерский магистратский суд.
Документальный проект исследует поведение Спейси и почему его предполагаемые жертвы решили заговорить о пережитом.
Актер Брэд Питт во время 65-го Каннского кинофестиваля в Каннах, Франция. 2012 год - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
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