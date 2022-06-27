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Двух краснокнижных сов спасли у главного входа в московский Парк Горького - РИА Новости, 28.06.2022
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Двух краснокнижных сов спасли у главного входа в московский Парк Горького
Двух краснокнижных сов спасли у главного входа в московский Парк Горького - РИА Новости, 28.06.2022
Двух краснокнижных сов спасли у главного входа в московский Парк Горького
Специалисты спасли двух краснокнижных сов у главного входа в московский Парк Горького, их использовали для оказания незаконных фотоуслуг, сообщили в... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-27T18:19
2022-06-28T16:21
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сова
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Специалисты спасли двух краснокнижных сов у главного входа в московский Парк Горького, их использовали для оказания незаконных фотоуслуг, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Уточняется, что ушастая сова занесена в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы, а серая неясыть – под второй категорией как сокращающийся в численности вид. Также эти пернатые охраняются Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.Отмечается, что сов изъяли и передали в Центр реабилитации диких животных, где им будет оказана необходимая помощь и созданы условия для комфортного проживания."Напоминаем: дикие животные не игрушка! Не заводите их дома. Использование диких зверей и птиц для фотосъемки подвергает их сильнейшему стрессу и может привести к заболеваниям и гибели", - добавили в сообщении.
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москва, сова, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
18:19 27.06.2022 (обновлено: 16:21 28.06.2022)
 

Двух краснокнижных сов спасли у главного входа в московский Парк Горького

© Фото : комплекс городского хозяйства МосквыСпециалисты спасли двух краснокнижных сов у главного входа в московский Парк Горького
Специалисты спасли двух краснокнижных сов у главного входа в московский Парк Горького - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
Специалисты спасли двух краснокнижных сов у главного входа в московский Парк Горького
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Специалисты спасли двух краснокнижных сов у главного входа в московский Парк Горького, их использовали для оказания незаконных фотоуслуг, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Спасли двух краснокнижных сов у главного входа в Парк Горького. Ушастую сову и серую неясыть использовали для оказания незаконных фотоуслуг. Об этом в департамент природопользования и охраны окружающей среды сообщили неравнодушные горожане", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ушастая сова занесена в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы, а серая неясыть – под второй категорией как сокращающийся в численности вид. Также эти пернатые охраняются Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
Отмечается, что сов изъяли и передали в Центр реабилитации диких животных, где им будет оказана необходимая помощь и созданы условия для комфортного проживания.
"Напоминаем: дикие животные не игрушка! Не заводите их дома. Использование диких зверей и птиц для фотосъемки подвергает их сильнейшему стрессу и может привести к заболеваниям и гибели", - добавили в сообщении.
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