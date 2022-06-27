https://ria.ru/20220627/sovy-1798761020.html

Двух краснокнижных сов спасли у главного входа в московский Парк Горького

Двух краснокнижных сов спасли у главного входа в московский Парк Горького - РИА Новости, 28.06.2022

Двух краснокнижных сов спасли у главного входа в московский Парк Горького

Специалисты спасли двух краснокнижных сов у главного входа в московский Парк Горького, их использовали для оказания незаконных фотоуслуг, сообщили в... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-27T18:19

2022-06-27T18:19

2022-06-28T16:21

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Специалисты спасли двух краснокнижных сов у главного входа в московский Парк Горького, их использовали для оказания незаконных фотоуслуг, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Уточняется, что ушастая сова занесена в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы, а серая неясыть – под второй категорией как сокращающийся в численности вид. Также эти пернатые охраняются Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.Отмечается, что сов изъяли и передали в Центр реабилитации диких животных, где им будет оказана необходимая помощь и созданы условия для комфортного проживания."Напоминаем: дикие животные не игрушка! Не заводите их дома. Использование диких зверей и птиц для фотосъемки подвергает их сильнейшему стрессу и может привести к заболеваниям и гибели", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20220524/ptitsy-1793504172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, сова, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы