https://ria.ru/20220627/sollers-1798333341.html
Цена акций "Соллерса" подскочила на десять процентов
Цена акций "Соллерса" подскочила на десять процентов - РИА Новости, 27.06.2022
Цена акций "Соллерса" подскочила на десять процентов
Котировки акций "Соллерса" подскакивали на 10% в начале торгов понедельника на сообщениях о продаже 76,7% акций компании новому владельцу - "Альтер Инвесту",... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T10:41
2022-06-27T10:41
2022-06-27T10:41
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соллерс
россия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Котировки акций "Соллерса" подскакивали на 10% в начале торгов понедельника на сообщениях о продаже 76,7% акций компании новому владельцу - "Альтер Инвесту", следует из динамики торгов на Московской бирже.К 10.16 мск акции "Соллерс" дорожают на 7,65%, а минутами ранее этот рост достигал 10% (187 рублей), обновив максимум с 17 мая, при этом индекс Мосбиржи подрастает на 0,24%.ООО "Соллерс Груп", владевшая ранее 76,7% акций ПАО "Соллерс Авто", продала весь принадлежащий ей пакет акций новому владельцу - ООО "Альтер Инвест", отмечается в появившемся сообщении компании. Там пояснили, что изменение акционерной структуры произошло в результате сделки "management buy out", в рамках которой акционерами "Соллерс Авто" становятся ключевые топ-менеджеры холдинга.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, соллерс, россия
Цена акций "Соллерса" подскочила на десять процентов
Цена акций "Соллерса" выросла на десять процентов после новости о смене владельца компании