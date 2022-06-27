https://ria.ru/20220627/sollers-1798333341.html

Цена акций "Соллерса" подскочила на десять процентов

Цена акций "Соллерса" подскочила на десять процентов - РИА Новости, 27.06.2022

Цена акций "Соллерса" подскочила на десять процентов

Котировки акций "Соллерса" подскакивали на 10% в начале торгов понедельника на сообщениях о продаже 76,7% акций компании новому владельцу - "Альтер Инвесту",... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T10:41

2022-06-27T10:41

2022-06-27T10:41

экономика

московская биржа

соллерс

россия

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Котировки акций "Соллерса" подскакивали на 10% в начале торгов понедельника на сообщениях о продаже 76,7% акций компании новому владельцу - "Альтер Инвесту", следует из динамики торгов на Московской бирже.К 10.16 мск акции "Соллерс" дорожают на 7,65%, а минутами ранее этот рост достигал 10% (187 рублей), обновив максимум с 17 мая, при этом индекс Мосбиржи подрастает на 0,24%.ООО "Соллерс Груп", владевшая ранее 76,7% акций ПАО "Соллерс Авто", продала весь принадлежащий ей пакет акций новому владельцу - ООО "Альтер Инвест", отмечается в появившемся сообщении компании. Там пояснили, что изменение акционерной структуры произошло в результате сделки "management buy out", в рамках которой акционерами "Соллерс Авто" становятся ключевые топ-менеджеры холдинга.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, соллерс, россия