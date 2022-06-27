https://ria.ru/20220627/sollers-1798316692.html

В "Соллерс Авто" подтвердили сообщения о продаже Швецовым акций

В "Соллерс Авто" подтвердили сообщения о продаже Швецовым акций - РИА Новости, 27.06.2022

В "Соллерс Авто" подтвердили сообщения о продаже Швецовым акций

"Соллерс Груп" Вадима Швецова продала 76,7% акций "Соллерс Авто" компании "Альтер Инвест", которую основал менеджмент автоконцерна, сообщает компания. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T09:45

2022-06-27T09:45

2022-06-27T10:01

экономика

авто

вадим швецов

соллерс

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. "Соллерс Груп" Вадима Швецова продала 76,7% акций "Соллерс Авто" компании "Альтер Инвест", которую основал менеджмент автоконцерна, сообщает компания."ПАО "Соллерс Авто" продолжит свою деятельность в прежней структуре принадлежащих компании активов и намерено обеспечивать дальнейшее развитие стратегии по производству и дистрибуции автомобилей, автокомпонентов и выводу на рынок новых сервисов мобильности", — уточнил автопроизводитель.Такое изменение произошло в результате сделки "management buy out"."Соллерс Авто" — российская автокомпания, которая работает в партнерстве с Ford, Mazda и Isuzu. На принадлежащих ей производственных площадках выпускают внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ, а также бензиновые двигатели ЗМЗ.

https://ria.ru/20220302/ford-1775989884.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, авто, вадим швецов, соллерс