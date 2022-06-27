https://ria.ru/20220627/sollers-1798316692.html
В "Соллерс Авто" подтвердили сообщения о продаже Швецовым акций
В "Соллерс Авто" подтвердили сообщения о продаже Швецовым акций - РИА Новости, 27.06.2022
В "Соллерс Авто" подтвердили сообщения о продаже Швецовым акций
"Соллерс Груп" Вадима Швецова продала 76,7% акций "Соллерс Авто" компании "Альтер Инвест", которую основал менеджмент автоконцерна, сообщает компания. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T09:45
2022-06-27T09:45
2022-06-27T10:01
экономика
авто
вадим швецов
соллерс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155224/88/1552248816_0:208:2385:1549_1920x0_80_0_0_718553355dd5ffff3408b7e8eeb8d059.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. "Соллерс Груп" Вадима Швецова продала 76,7% акций "Соллерс Авто" компании "Альтер Инвест", которую основал менеджмент автоконцерна, сообщает компания."ПАО "Соллерс Авто" продолжит свою деятельность в прежней структуре принадлежащих компании активов и намерено обеспечивать дальнейшее развитие стратегии по производству и дистрибуции автомобилей, автокомпонентов и выводу на рынок новых сервисов мобильности", — уточнил автопроизводитель.Такое изменение произошло в результате сделки "management buy out"."Соллерс Авто" — российская автокомпания, которая работает в партнерстве с Ford, Mazda и Isuzu. На принадлежащих ей производственных площадках выпускают внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ, а также бензиновые двигатели ЗМЗ.
https://ria.ru/20220302/ford-1775989884.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155224/88/1552248816_22:0:2362:1755_1920x0_80_0_0_e5e337641ff38fe7e844d492f30b978a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, вадим швецов, соллерс
09:45 27.06.2022 (обновлено: 10:01 27.06.2022)
В "Соллерс Авто" подтвердили сообщения о продаже Швецовым акций
"Соллерс Груп" подтвердила продажу Швецовым пакета акций "Соллерс Авто" топ-менеджерам
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. "Соллерс Груп" Вадима Швецова продала 76,7% акций "Соллерс Авто" компании "Альтер Инвест", которую основал менеджмент автоконцерна, сообщает компания.
"ПАО "Соллерс Авто" продолжит свою деятельность в прежней структуре принадлежащих компании активов и намерено обеспечивать дальнейшее развитие стратегии по производству и дистрибуции автомобилей, автокомпонентов и выводу на рынок новых сервисов мобильности", — уточнил автопроизводитель.
Такое изменение произошло в результате сделки "management buy out".
"Соллерс Авто" — российская автокомпания, которая работает в партнерстве с Ford, Mazda и Isuzu. На принадлежащих ей производственных площадках выпускают внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ
, а также бензиновые двигатели ЗМЗ.