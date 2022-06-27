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В "Соллерс Авто" подтвердили сообщения о продаже Швецовым акций - РИА Новости, 27.06.2022
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В "Соллерс Авто" подтвердили сообщения о продаже Швецовым акций
В "Соллерс Авто" подтвердили сообщения о продаже Швецовым акций - РИА Новости, 27.06.2022
В "Соллерс Авто" подтвердили сообщения о продаже Швецовым акций
"Соллерс Груп" Вадима Швецова продала 76,7% акций "Соллерс Авто" компании "Альтер Инвест", которую основал менеджмент автоконцерна, сообщает компания. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T09:45
2022-06-27T10:01
экономика
авто
вадим швецов
соллерс
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. "Соллерс Груп" Вадима Швецова продала 76,7% акций "Соллерс Авто" компании "Альтер Инвест", которую основал менеджмент автоконцерна, сообщает компания."ПАО "Соллерс Авто" продолжит свою деятельность в прежней структуре принадлежащих компании активов и намерено обеспечивать дальнейшее развитие стратегии по производству и дистрибуции автомобилей, автокомпонентов и выводу на рынок новых сервисов мобильности", — уточнил автопроизводитель.Такое изменение произошло в результате сделки "management buy out"."Соллерс Авто" — российская автокомпания, которая работает в партнерстве с Ford, Mazda и Isuzu. На принадлежащих ей производственных площадках выпускают внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ, а также бензиновые двигатели ЗМЗ.
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экономика, авто, вадим швецов, соллерс
09:45 27.06.2022 (обновлено: 10:01 27.06.2022)
 
В "Соллерс Авто" подтвердили сообщения о продаже Швецовым акций

"Соллерс Груп" подтвердила продажу Швецовым пакета акций "Соллерс Авто" топ-менеджерам

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВадим Швецов
Вадим Швецов - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вадим Швецов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. "Соллерс Груп" Вадима Швецова продала 76,7% акций "Соллерс Авто" компании "Альтер Инвест", которую основал менеджмент автоконцерна, сообщает компания.
"ПАО "Соллерс Авто" продолжит свою деятельность в прежней структуре принадлежащих компании активов и намерено обеспечивать дальнейшее развитие стратегии по производству и дистрибуции автомобилей, автокомпонентов и выводу на рынок новых сервисов мобильности", — уточнил автопроизводитель.
Такое изменение произошло в результате сделки "management buy out".
"Соллерс Авто" — российская автокомпания, которая работает в партнерстве с Ford, Mazda и Isuzu. На принадлежащих ей производственных площадках выпускают внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ, а также бензиновые двигатели ЗМЗ.
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