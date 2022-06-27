https://ria.ru/20220627/sollers-1798304126.html

Швецов продал автоконцерн "Соллерс Авто", пишут СМИ

Швецов продал автоконцерн "Соллерс Авто", пишут СМИ - РИА Новости, 27.06.2022

Швецов продал автоконцерн "Соллерс Авто", пишут СМИ

"Соллерс Груп" Вадима Швецова продала свой пакет в 76,7% акций "Соллерс Авто" компании "Альтер Инвест", основанной менеджментом автоконцерна, сообщает газета... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T08:25

2022-06-27T08:25

2022-06-27T08:25

авто

экономика

вадим швецов

соллерс

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. "Соллерс Груп" Вадима Швецова продала свой пакет в 76,7% акций "Соллерс Авто" компании "Альтер Инвест", основанной менеджментом автоконцерна, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к "Соллерсу".Сделка закрыта 24 июня и была денежной, исходя из рыночной оценки активов, заявил собеседник издания.Швецов постепенно снижал вовлеченность в управлении концерна после ухода в 2019 году с поста гендиректора. "Он не принимал участие в отраслевых совещаниях, сконцентрировавшись на других подразделениях "Соллерс Груп", в том числе логистике, и новых проектах - как электрокаршеринг с "Русгидро", - отмечает источник. Кроме того, решение Швецова объясняется необходимостью смены стратегии концерна, который ориентировался на совместные предприятия с иностранными игроками. При этом продажа пакета не связана с возможными санкциями в отношении владельца, утверждает собеседник газеты.Предположение, что Швецов опасается санкций, источники в отрасли выдвинули после совещания с представителями автопрома у президента РФ в ходе ПМЭФ. На нем "Соллерс Авто" представлял Николай Соболев. Допускалось, что отсутствие Швецова связано с его отходом от оперативного управления - в последний раз он участвовал в совещании в Кремле в 2020 году. Они также говорят об общей "усталости" из-за постоянной неопределенности в автопроме, предполагается, что Швецов мог на этом фоне сконцентрироваться на других проектах.Новые владельцы будут развивать активы, но вместо СП Ford, Isuzu и Mazda рассматривают другие варианты взаимодействия с иностранными компаниями, в том числе с китайскими автоконцернами. Также продолжится работа над сервисами мобильности, уточнил источник.ООО "Альтер Инвест" зарегистрировано 17 июня, 39,5% принадлежат главе УАЗа и "Соллерс Форд" Адилю Ширинову, еще 35,5% у гендиректора "Соллерс Авто" и "Соллерс Груп" Николая Соболева, 20% у заместителя гендиректора "Соллерс Авто" Зои Каики, 5% - у заместителя гендиректора по правовым вопросам "Соллерс Авто" Виктора Хвесеня. Вадим Швецов владел "Соллерс" с 2007 года.

https://ria.ru/20220302/ford-1775989884.html

https://ria.ru/20220110/aurus-1767202856.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, экономика, вадим швецов, соллерс