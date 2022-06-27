Рейтинг@Mail.ru
Швецов продал автоконцерн "Соллерс Авто", пишут СМИ - РИА Новости, 27.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220627/sollers-1798304126.html
Швецов продал автоконцерн "Соллерс Авто", пишут СМИ
Швецов продал автоконцерн "Соллерс Авто", пишут СМИ - РИА Новости, 27.06.2022
Швецов продал автоконцерн "Соллерс Авто", пишут СМИ
"Соллерс Груп" Вадима Швецова продала свой пакет в 76,7% акций "Соллерс Авто" компании "Альтер Инвест", основанной менеджментом автоконцерна, сообщает газета... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T08:25
2022-06-27T08:25
авто
экономика
вадим швецов
соллерс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748505606_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_51dccc5c6e8c670531c5c33c0fa4a8f1.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. "Соллерс Груп" Вадима Швецова продала свой пакет в 76,7% акций "Соллерс Авто" компании "Альтер Инвест", основанной менеджментом автоконцерна, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к "Соллерсу".Сделка закрыта 24 июня и была денежной, исходя из рыночной оценки активов, заявил собеседник издания.Швецов постепенно снижал вовлеченность в управлении концерна после ухода в 2019 году с поста гендиректора. "Он не принимал участие в отраслевых совещаниях, сконцентрировавшись на других подразделениях "Соллерс Груп", в том числе логистике, и новых проектах - как электрокаршеринг с "Русгидро", - отмечает источник. Кроме того, решение Швецова объясняется необходимостью смены стратегии концерна, который ориентировался на совместные предприятия с иностранными игроками. При этом продажа пакета не связана с возможными санкциями в отношении владельца, утверждает собеседник газеты.Предположение, что Швецов опасается санкций, источники в отрасли выдвинули после совещания с представителями автопрома у президента РФ в ходе ПМЭФ. На нем "Соллерс Авто" представлял Николай Соболев. Допускалось, что отсутствие Швецова связано с его отходом от оперативного управления - в последний раз он участвовал в совещании в Кремле в 2020 году. Они также говорят об общей "усталости" из-за постоянной неопределенности в автопроме, предполагается, что Швецов мог на этом фоне сконцентрироваться на других проектах.Новые владельцы будут развивать активы, но вместо СП Ford, Isuzu и Mazda рассматривают другие варианты взаимодействия с иностранными компаниями, в том числе с китайскими автоконцернами. Также продолжится работа над сервисами мобильности, уточнил источник.ООО "Альтер Инвест" зарегистрировано 17 июня, 39,5% принадлежат главе УАЗа и "Соллерс Форд" Адилю Ширинову, еще 35,5% у гендиректора "Соллерс Авто" и "Соллерс Груп" Николая Соболева, 20% у заместителя гендиректора "Соллерс Авто" Зои Каики, 5% - у заместителя гендиректора по правовым вопросам "Соллерс Авто" Виктора Хвесеня. Вадим Швецов владел "Соллерс" с 2007 года.
https://ria.ru/20220302/ford-1775989884.html
https://ria.ru/20220110/aurus-1767202856.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748505606_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_ba7b1f2f7f7e04bf66e1d6a228ca3ac8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, экономика, вадим швецов, соллерс
08:25 27.06.2022
 
Швецов продал автоконцерн "Соллерс Авто", пишут СМИ

"Коммерсант": Швецов продал автоконцерн "Соллерс Авто" компании "Альтер Инвест"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший генеральный директор "Соллерс Груп" Вадим Швецов
Бывший генеральный директор Соллерс Груп Вадим Швецов - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Бывший генеральный директор "Соллерс Груп" Вадим Швецов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. "Соллерс Груп" Вадима Швецова продала свой пакет в 76,7% акций "Соллерс Авто" компании "Альтер Инвест", основанной менеджментом автоконцерна, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к "Соллерсу".
Сделка закрыта 24 июня и была денежной, исходя из рыночной оценки активов, заявил собеседник издания.
Рабочие на линии кузовной сварки на заводе Ford Sollers - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 10:46
"Соллерс Форд" приостановил производство автомобилей в России
Швецов постепенно снижал вовлеченность в управлении концерна после ухода в 2019 году с поста гендиректора. "Он не принимал участие в отраслевых совещаниях, сконцентрировавшись на других подразделениях "Соллерс Груп", в том числе логистике, и новых проектах - как электрокаршеринг с "Русгидро", - отмечает источник. Кроме того, решение Швецова объясняется необходимостью смены стратегии концерна, который ориентировался на совместные предприятия с иностранными игроками. При этом продажа пакета не связана с возможными санкциями в отношении владельца, утверждает собеседник газеты.
Предположение, что Швецов опасается санкций, источники в отрасли выдвинули после совещания с представителями автопрома у президента РФ в ходе ПМЭФ. На нем "Соллерс Авто" представлял Николай Соболев. Допускалось, что отсутствие Швецова связано с его отходом от оперативного управления - в последний раз он участвовал в совещании в Кремле в 2020 году. Они также говорят об общей "усталости" из-за постоянной неопределенности в автопроме, предполагается, что Швецов мог на этом фоне сконцентрироваться на других проектах.
Новые владельцы будут развивать активы, но вместо СП Ford, Isuzu и Mazda рассматривают другие варианты взаимодействия с иностранными компаниями, в том числе с китайскими автоконцернами. Также продолжится работа над сервисами мобильности, уточнил источник.
ООО "Альтер Инвест" зарегистрировано 17 июня, 39,5% принадлежат главе УАЗа и "Соллерс Форд" Адилю Ширинову, еще 35,5% у гендиректора "Соллерс Авто" и "Соллерс Груп" Николая Соболева, 20% у заместителя гендиректора "Соллерс Авто" Зои Каики, 5% - у заместителя гендиректора по правовым вопросам "Соллерс Авто" Виктора Хвесеня. Вадим Швецов владел "Соллерс" с 2007 года.
Генеральный директор ООО Аурус Адиль Ширинов - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 17:32
Адиль Ширинов покинул пост гендиректора Aurus
 
АвтоЭкономикаВадим ШвецовСоллерс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала