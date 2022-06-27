https://ria.ru/20220627/soldat-1798293457.html
Пленный украинский солдат рассказал, как командиры бросили его в погребе
Пленный украинский солдат рассказал, как командиры бросили его в погребе - РИА Новости, 27.06.2022
Пленный украинский солдат рассказал, как командиры бросили его в погребе
Пленный украинский солдат рассказал, что командиры бросили его в Волчеяровке в ЛНР, приказав прятаться в подвале. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T06:06
2022-06-27T06:06
2022-06-27T13:51
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК (ЛНР), 27 июн — РИА Новости. Пленный украинский солдат рассказал, что командиры бросили его в Волчеяровке в ЛНР, приказав прятаться в подвале.Группировка российских войск "О" ("Отважные") в ходе наступления ранее освободила поселок Волчеяровка, захвачены трофеи и пленные."Они (украинские командиры. — Прим. ред.) меня бросили. Я один был, они убежали. <...> Мне руку сломало, и осколок в шею попал. Я бегу, а мне майор говорит (командующий всеми нашими ребятами) — перебеги в погреб и там обмотайся", — сказал пленный Михаил Несторук.Позднее российские танки и пехота освободили Волчеяровку. Погреб, где прятался Михаил, был раздавлен танком, и его завалило там. Российские солдаты достали украинского солдата из-под завалов и оказали медицинскую помощь.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788253528.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинский военный рассказал, как чуть не попал под танк из-за командования
Украинский военный рассказал, как чуть не попал под танк из-за командования
2022-06-27T06:06
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PT1M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
06:06 27.06.2022 (обновлено: 13:51 27.06.2022)
Пленный украинский солдат рассказал, как командиры бросили его в погребе
Пленный украинский солдат Несторук заявил, что командиры бросили его в Волчеяровке в ЛНР
ЛУГАНСК (ЛНР), 27 июн — РИА Новости. Пленный украинский солдат рассказал, что командиры бросили его в Волчеяровке в ЛНР, приказав прятаться в подвале.
Группировка российских войск "О" ("Отважные") в ходе наступления ранее освободила поселок Волчеяровка, захвачены трофеи и пленные.
"Они (украинские командиры. — Прим. ред.) меня бросили. Я один был, они убежали. <...> Мне руку сломало, и осколок в шею попал. Я бегу, а мне майор говорит (командующий всеми нашими ребятами) — перебеги в погреб и там обмотайся", — сказал пленный Михаил Несторук.
Позднее российские танки и пехота освободили Волчеяровку. Погреб, где прятался Михаил, был раздавлен танком, и его завалило там. Российские солдаты достали украинского солдата из-под завалов и оказали медицинскую помощь.