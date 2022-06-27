https://ria.ru/20220627/soldat-1798293457.html

Пленный украинский солдат рассказал, как командиры бросили его в погребе

Пленный украинский солдат рассказал, как командиры бросили его в погребе - РИА Новости, 27.06.2022

Пленный украинский солдат рассказал, как командиры бросили его в погребе

Пленный украинский солдат рассказал, что командиры бросили его в Волчеяровке в ЛНР, приказав прятаться в подвале. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T06:06

2022-06-27T06:06

2022-06-27T13:51

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ЛУГАНСК (ЛНР), 27 июн — РИА Новости. Пленный украинский солдат рассказал, что командиры бросили его в Волчеяровке в ЛНР, приказав прятаться в подвале.Группировка российских войск "О" ("Отважные") в ходе наступления ранее освободила поселок Волчеяровка, захвачены трофеи и пленные."Они (украинские командиры. — Прим. ред.) меня бросили. Я один был, они убежали. <...> Мне руку сломало, и осколок в шею попал. Я бегу, а мне майор говорит (командующий всеми нашими ребятами) — перебеги в погреб и там обмотайся", — сказал пленный Михаил Несторук.Позднее российские танки и пехота освободили Волчеяровку. Погреб, где прятался Михаил, был раздавлен танком, и его завалило там. Российские солдаты достали украинского солдата из-под завалов и оказали медицинскую помощь.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788253528.html

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Украинский военный рассказал, как чуть не попал под танк из-за командования Украинский военный рассказал, как чуть не попал под танк из-за командования 2022-06-27T06:06 true PT1M57S

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Максим Горбачев

в мире, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины, донбасс