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К поискам унесенных в море туристов в Сочи подключились водолазы - РИА Новости, 27.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220627/sochi-1798394220.html
К поискам унесенных в море туристов в Сочи подключились водолазы
К поискам унесенных в море туристов в Сочи подключились водолазы - РИА Новости, 27.06.2022
К поискам унесенных в море туристов в Сочи подключились водолазы
Девять водолазов подключились к поиску туристов, унесенных в море в Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поискового-спасательного... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T12:53
2022-06-27T12:53
туризм
происшествия
алексей копайгородский
сочи
черное море
следственный комитет россии (ск рф)
краснодарский край
новости - туризм
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СОЧИ, 27 июн — РИА Новости. Девять водолазов подключились к поиску туристов, унесенных в море в Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поискового-спасательного отряда МЧС."Работы ведутся с трех спасательных катеров. Обследуется акватория Черного моря в районе реки Чемитоквадже на удалении от 50 до 250 метров от берега", — сказала собеседница агентства.Уточняется, что всего на данный момент к поискам привлечены 336 человек, 80 единиц техники, один вертолет, три плавательных средства.Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что из-за ливней пострадал Лазаревский район курорта, там разрушено 98 домов, несколько автомобилей унесены селевыми потоками в море, объявлен локальный режим ЧС. По данным регионального СК, в двух автомобилях, унесенных в море, находились семь человек, двое из них погибли, один выжил, он в больнице, остальных ищут спасатели.В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют до 28 июня дожди и формирование смерчей над Чёрным морем.
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сочи
черное море
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происшествия, алексей копайгородский, сочи, черное море, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край, новости - туризм, туризм, туристы
12:53 27.06.2022
 
К поискам унесенных в море туристов в Сочи подключились водолазы

МЧС: к поискам унесенных в море туристов в Сочи подключились девять водолазов

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкВертолет МЧС совершает поисковый облет над морем в Лазаревском районе
Вертолет МЧС совершает поисковый облет над морем в Лазаревском районе - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 27 июн — РИА Новости. Девять водолазов подключились к поиску туристов, унесенных в море в Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поискового-спасательного отряда МЧС.
"Работы ведутся с трех спасательных катеров. Обследуется акватория Черного моря в районе реки Чемитоквадже на удалении от 50 до 250 метров от берега", — сказала собеседница агентства.
Уточняется, что всего на данный момент к поискам привлечены 336 человек, 80 единиц техники, один вертолет, три плавательных средства.
Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что из-за ливней пострадал Лазаревский район курорта, там разрушено 98 домов, несколько автомобилей унесены селевыми потоками в море, объявлен локальный режим ЧС. По данным регионального СК, в двух автомобилях, унесенных в море, находились семь человек, двое из них погибли, один выжил, он в больнице, остальных ищут спасатели.
В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют до 28 июня дожди и формирование смерчей над Чёрным морем.
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
10:52Туризм
В Сочи продолжают искать туристов, которых унесло в море
 
ТуризмПроисшествияАлексей КопайгородскийСочиЧерное мореСледственный комитет России (СК РФ)Краснодарский крайНовости - ТуризмТуризмтуристы
 
 
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