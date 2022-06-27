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К поискам унесенных в море туристов в Сочи подключились водолазы
К поискам унесенных в море туристов в Сочи подключились водолазы - РИА Новости, 27.06.2022
К поискам унесенных в море туристов в Сочи подключились водолазы
Девять водолазов подключились к поиску туристов, унесенных в море в Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поискового-спасательного... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T12:53
2022-06-27T12:53
2022-06-27T12:53
туризм
происшествия
алексей копайгородский
сочи
черное море
следственный комитет россии (ск рф)
краснодарский край
новости - туризм
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СОЧИ, 27 июн — РИА Новости. Девять водолазов подключились к поиску туристов, унесенных в море в Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поискового-спасательного отряда МЧС."Работы ведутся с трех спасательных катеров. Обследуется акватория Черного моря в районе реки Чемитоквадже на удалении от 50 до 250 метров от берега", — сказала собеседница агентства.Уточняется, что всего на данный момент к поискам привлечены 336 человек, 80 единиц техники, один вертолет, три плавательных средства.Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что из-за ливней пострадал Лазаревский район курорта, там разрушено 98 домов, несколько автомобилей унесены селевыми потоками в море, объявлен локальный режим ЧС. По данным регионального СК, в двух автомобилях, унесенных в море, находились семь человек, двое из них погибли, один выжил, он в больнице, остальных ищут спасатели.В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют до 28 июня дожди и формирование смерчей над Чёрным морем.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алексей копайгородский, сочи, черное море, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край, новости - туризм, туризм, туристы
К поискам унесенных в море туристов в Сочи подключились водолазы
МЧС: к поискам унесенных в море туристов в Сочи подключились девять водолазов
СОЧИ, 27 июн — РИА Новости. Девять водолазов подключились к поиску туристов, унесенных в море в Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поискового-спасательного отряда МЧС.
"Работы ведутся с трех спасательных катеров. Обследуется акватория Черного моря в районе реки Чемитоквадже на удалении от 50 до 250 метров от берега", — сказала собеседница агентства.
Уточняется, что всего на данный момент к поискам привлечены 336 человек, 80 единиц техники, один вертолет, три плавательных средства.
Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что из-за ливней пострадал Лазаревский район курорта, там разрушено 98 домов, несколько автомобилей унесены селевыми потоками в море, объявлен локальный режим ЧС. По данным регионального СК, в двух автомобилях, унесенных в море, находились семь человек, двое из них погибли, один выжил, он в больнице, остальных ищут спасатели.
В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют до 28 июня дожди и формирование смерчей над Чёрным морем.