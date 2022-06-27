https://ria.ru/20220627/sochi-1798325974.html

В Сочи продолжают искать туристов, которых унесло в море

В Сочи продолжают искать туристов, которых унесло в море - РИА Новости, 27.06.2022

В Сочи продолжают искать туристов, которых унесло в море

Спасатели с помощью вертолета обследовали 158 квадратных километров в акватории Черного моря за сутки в поисках пропавших туристов, работы продолжаются,... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T10:52

2022-06-27T10:52

2022-06-27T10:52

туризм

происшествия

алексей копайгородский

сочи

черное море

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

новости - туризм

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СОЧИ, 27 июн — РИА Новости. Спасатели с помощью вертолета обследовали 158 квадратных километров в акватории Черного моря за сутки в поисках пропавших туристов, работы продолжаются, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю."По состоянию на 9 утра 27 июня поисково-спасательные работы продолжаются. Вертолетом Ка-32 за прошедшие сутки осуществлено два вылета, обследовано 158 квадратных километров (с начала работ — 444 квадратных километров, а наземной группировкой — 114 километров береговой линии)", — уточняют в пресс-службе.К работам также привлекли катеры, водолазы провели три спуска, каждый по два часа. Сейчас в поисках задействованы 102 человека, более 20 единиц техники, вертолет Ка-32 и пять плавательных средств, добавляют в ведомстве.Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что из-за ливней пострадал Лазаревский район курорта, там разрушено 98 домов, несколько автомобилей унесены селевыми потоками в море, объявлен локальный режим ЧС. По данным регионального СК, в двух автомобилях, унесенных в море, находились семь человек, двое из них погибли, один выжил, он в больнице. Остальных ищут спасатели.На территории Краснодарского края до 27 июня действует штормовое предупреждение. В этот период синоптики прогнозируют дожди, подъем уровня воды в реках, формирование смерчей над морем.

https://ria.ru/20220626/dtp-1798185111.html

сочи

черное море

краснодарский край

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

происшествия, алексей копайгородский, сочи, черное море, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм, туризм, туристы