https://ria.ru/20220627/sochi-1798325974.html
В Сочи продолжают искать туристов, которых унесло в море
В Сочи продолжают искать туристов, которых унесло в море - РИА Новости, 27.06.2022
В Сочи продолжают искать туристов, которых унесло в море
Спасатели с помощью вертолета обследовали 158 квадратных километров в акватории Черного моря за сутки в поисках пропавших туристов, работы продолжаются,... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T10:52
2022-06-27T10:52
2022-06-27T10:52
туризм
происшествия
алексей копайгородский
сочи
черное море
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762630892_0:50:3465:1999_1920x0_80_0_0_0d4eb0ef5f94d0e492397d1a2c5c0011.jpg
СОЧИ, 27 июн — РИА Новости. Спасатели с помощью вертолета обследовали 158 квадратных километров в акватории Черного моря за сутки в поисках пропавших туристов, работы продолжаются, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю."По состоянию на 9 утра 27 июня поисково-спасательные работы продолжаются. Вертолетом Ка-32 за прошедшие сутки осуществлено два вылета, обследовано 158 квадратных километров (с начала работ — 444 квадратных километров, а наземной группировкой — 114 километров береговой линии)", — уточняют в пресс-службе.К работам также привлекли катеры, водолазы провели три спуска, каждый по два часа. Сейчас в поисках задействованы 102 человека, более 20 единиц техники, вертолет Ка-32 и пять плавательных средств, добавляют в ведомстве.Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что из-за ливней пострадал Лазаревский район курорта, там разрушено 98 домов, несколько автомобилей унесены селевыми потоками в море, объявлен локальный режим ЧС. По данным регионального СК, в двух автомобилях, унесенных в море, находились семь человек, двое из них погибли, один выжил, он в больнице. Остальных ищут спасатели.На территории Краснодарского края до 27 июня действует штормовое предупреждение. В этот период синоптики прогнозируют дожди, подъем уровня воды в реках, формирование смерчей над морем.
https://ria.ru/20220626/dtp-1798185111.html
сочи
черное море
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762630892_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_ef7b59fead730dfb460ead8aa3d21b4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алексей копайгородский, сочи, черное море, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм, туризм, туристы
В Сочи продолжают искать туристов, которых унесло в море
МЧС: поиски туристов, которых унесло в море в Сочи, продолжаются
СОЧИ, 27 июн — РИА Новости. Спасатели с помощью вертолета обследовали 158 квадратных километров в акватории Черного моря за сутки в поисках пропавших туристов, работы продолжаются, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"По состоянию на 9 утра 27 июня поисково-спасательные работы продолжаются. Вертолетом Ка-32 за прошедшие сутки осуществлено два вылета, обследовано 158 квадратных километров (с начала работ — 444 квадратных километров, а наземной группировкой — 114 километров береговой линии)", — уточняют в пресс-службе.
К работам также привлекли катеры, водолазы провели три спуска, каждый по два часа. Сейчас в поисках задействованы 102 человека, более 20 единиц техники, вертолет Ка-32 и пять плавательных средств, добавляют в ведомстве.
Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что из-за ливней пострадал Лазаревский район курорта, там разрушено 98 домов, несколько автомобилей унесены селевыми потоками в море, объявлен локальный режим ЧС. По данным регионального СК, в двух автомобилях, унесенных в море, находились семь человек, двое из них погибли, один выжил, он в больнице. Остальных ищут спасатели.
На территории Краснодарского края до 27 июня действует штормовое предупреждение. В этот период синоптики прогнозируют дожди, подъем уровня воды в реках, формирование смерчей над морем.