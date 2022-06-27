https://ria.ru/20220627/sk-1798586795.html

СК зафиксирует обстрелы ВСУ Донецка, Васильевки, Гвардейки и села Доля

СК зафиксирует обстрелы ВСУ Донецка, Васильевки, Гвардейки и села Доля - РИА Новости, 27.06.2022

СК зафиксирует обстрелы ВСУ Донецка, Васильевки, Гвардейки и села Доля

Следственный комитет России зафиксирует факты обстрелов украинскими силовиками Донецка, населенного пункта Васильевка в Запорожье, микрорайона Гвардейка в... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T23:50

2022-06-27T23:50

2022-06-27T23:50

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Следственный комитет России зафиксирует факты обстрелов украинскими силовиками Донецка, населенного пункта Васильевка в Запорожье, микрорайона Гвардейка в Макеевке и села Доля в ДНР, сообщает ведомство в Telegram-канале.По данным ведомства, в результате этих преступлений украинских военных четыре человека погибли и трое получили ранения. Кроме того, повреждена также гражданская инфраструктура.Отмечается, что следователи СК России и коллеги из правоохранительных органов ДНР установят лица из числа украинских военных, причастных к гибели мирного населения.

https://radiosputnik.ria.ru/20220627/ugolovnoe-delo-1798584457.html

донецкая народная республика

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

донецкая народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф)