https://ria.ru/20220627/sk-1798586795.html
СК зафиксирует обстрелы ВСУ Донецка, Васильевки, Гвардейки и села Доля
СК зафиксирует обстрелы ВСУ Донецка, Васильевки, Гвардейки и села Доля - РИА Новости, 27.06.2022
СК зафиксирует обстрелы ВСУ Донецка, Васильевки, Гвардейки и села Доля
Следственный комитет России зафиксирует факты обстрелов украинскими силовиками Донецка, населенного пункта Васильевка в Запорожье, микрорайона Гвардейка в... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T23:50
2022-06-27T23:50
2022-06-27T23:50
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Следственный комитет России зафиксирует факты обстрелов украинскими силовиками Донецка, населенного пункта Васильевка в Запорожье, микрорайона Гвардейка в Макеевке и села Доля в ДНР, сообщает ведомство в Telegram-канале.По данным ведомства, в результате этих преступлений украинских военных четыре человека погибли и трое получили ранения. Кроме того, повреждена также гражданская инфраструктура.Отмечается, что следователи СК России и коллеги из правоохранительных органов ДНР установят лица из числа украинских военных, причастных к гибели мирного населения.
https://radiosputnik.ria.ru/20220627/ugolovnoe-delo-1798584457.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф)
СК зафиксирует обстрелы ВСУ Донецка, Васильевки, Гвардейки и села Доля
СК зафиксирует обстрелы силовиками Украины Донецка, Васильевки, Гвардейки и села Доля