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Аксенов предупредил об угрозе подтоплений в нескольких районах Симферополя - РИА Новости, 27.06.2022
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Аксенов предупредил об угрозе подтоплений в нескольких районах Симферополя
Аксенов предупредил об угрозе подтоплений в нескольких районах Симферополя - РИА Новости, 27.06.2022
Аксенов предупредил об угрозе подтоплений в нескольких районах Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из-за увеличения объемов сброса воды из Симферопольского водохранилища ряду районов Симферополя угрожает подтопление. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T16:44
2022-06-27T16:53
россия
республика крым
симферополь
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из-за увеличения объемов сброса воды из Симферопольского водохранилища ряду районов Симферополя угрожает подтопление."Сегодня провел рабочее совещание, на котором обсудили возможность минимизации рисков, вызванных подъемом уровня воды в водохранилищах из-за осадков в горах. В первую очередь речь идет о Симферопольском водохранилище. По информации заместителя директора ГБУ РК "Крыммелиоводхоз" Юрия Павловича Щербакова, фактическое поступление воды превышает объем сброса. Вода накапливается и может быть доведена до подпорного уровня. Тем не менее, дополнительного сброса воды избежать не удается", - написал Аксенов в совеем Telegram-канале.В это связи он отметил, что ряд районов Симферополя, вероятно, будет подтоплен."Существует угроза подтопления ряда территорий в Симферополе (от улицы КИМ до поселка Комсомольское) и Симферопольском районе", - добавил он.Аксенов попросил жителей Симферополя подготовиться к потенциальному подтоплению: убрать транспорт, ценные вещи и документы в безопасное место."На данный момент проводится адресный обход домов, оповещение жителей. До 17:00 будет опубликован перечень районов, жителям которых рекомендуется принять соответствующие меры для сохранения имущества. Прошу граждан, находящихся в зоне потенциального подтопления, убрать личный транспорт, ценные вещи, документы в безопасное место", - написал Аксенов.Он отметил ,что в сложившейся ситуации важно удержать ситуацию под контролем, минимизировать ущерб, не допустить жертв. Для этого задействованы все силы и средства, круглосуточно работает телефон экстренных служб 112.
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россия, республика крым, симферополь, сергей аксенов (политик)
16:44 27.06.2022 (обновлено: 16:53 27.06.2022)
 
Аксенов предупредил об угрозе подтоплений в нескольких районах Симферополя

Аксенов попросил жителей Симферополя подготовиться к возможному подтоплению города

© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Республике Крым / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС эвакуируют людей из подтопленных в результате ливней домов в Симферопольском районе Республики Крым
Сотрудники МЧС эвакуируют людей из подтопленных в результате ливней домов в Симферопольском районе Республики Крым - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Республике Крым
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Сотрудники МЧС эвакуируют людей из подтопленных в результате ливней домов в Симферопольском районе Республики Крым. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из-за увеличения объемов сброса воды из Симферопольского водохранилища ряду районов Симферополя угрожает подтопление.
"Сегодня провел рабочее совещание, на котором обсудили возможность минимизации рисков, вызванных подъемом уровня воды в водохранилищах из-за осадков в горах. В первую очередь речь идет о Симферопольском водохранилище. По информации заместителя директора ГБУ РК "Крыммелиоводхоз" Юрия Павловича Щербакова, фактическое поступление воды превышает объем сброса. Вода накапливается и может быть доведена до подпорного уровня. Тем не менее, дополнительного сброса воды избежать не удается", - написал Аксенов в совеем Telegram-канале.
Сотрудники МЧС эвакуируют людей из подтопленных в результате ливней домов в Симферопольском районе Республики Крым - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
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В это связи он отметил, что ряд районов Симферополя, вероятно, будет подтоплен.
"Существует угроза подтопления ряда территорий в Симферополе (от улицы КИМ до поселка Комсомольское) и Симферопольском районе", - добавил он.
Аксенов попросил жителей Симферополя подготовиться к потенциальному подтоплению: убрать транспорт, ценные вещи и документы в безопасное место.
"На данный момент проводится адресный обход домов, оповещение жителей. До 17:00 будет опубликован перечень районов, жителям которых рекомендуется принять соответствующие меры для сохранения имущества. Прошу граждан, находящихся в зоне потенциального подтопления, убрать личный транспорт, ценные вещи, документы в безопасное место", - написал Аксенов.
Он отметил ,что в сложившейся ситуации важно удержать ситуацию под контролем, минимизировать ущерб, не допустить жертв. Для этого задействованы все силы и средства, круглосуточно работает телефон экстренных служб 112.
Автомобиль на подтопленной улице в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
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РоссияРеспублика КрымСимферопольСергей Аксенов (политик)
 
 
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