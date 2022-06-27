https://ria.ru/20220627/simferopol-1798492473.html

Аксенов предупредил об угрозе подтоплений в нескольких районах Симферополя

Аксенов предупредил об угрозе подтоплений в нескольких районах Симферополя - РИА Новости, 27.06.2022

Аксенов предупредил об угрозе подтоплений в нескольких районах Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из-за увеличения объемов сброса воды из Симферопольского водохранилища ряду районов Симферополя угрожает подтопление. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T16:44

2022-06-27T16:44

2022-06-27T16:53

россия

республика крым

симферополь

сергей аксенов (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798324692_0:49:977:599_1920x0_80_0_0_b050d68621ad63e6b7e47014edea6141.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из-за увеличения объемов сброса воды из Симферопольского водохранилища ряду районов Симферополя угрожает подтопление."Сегодня провел рабочее совещание, на котором обсудили возможность минимизации рисков, вызванных подъемом уровня воды в водохранилищах из-за осадков в горах. В первую очередь речь идет о Симферопольском водохранилище. По информации заместителя директора ГБУ РК "Крыммелиоводхоз" Юрия Павловича Щербакова, фактическое поступление воды превышает объем сброса. Вода накапливается и может быть доведена до подпорного уровня. Тем не менее, дополнительного сброса воды избежать не удается", - написал Аксенов в совеем Telegram-канале.В это связи он отметил, что ряд районов Симферополя, вероятно, будет подтоплен."Существует угроза подтопления ряда территорий в Симферополе (от улицы КИМ до поселка Комсомольское) и Симферопольском районе", - добавил он.Аксенов попросил жителей Симферополя подготовиться к потенциальному подтоплению: убрать транспорт, ценные вещи и документы в безопасное место."На данный момент проводится адресный обход домов, оповещение жителей. До 17:00 будет опубликован перечень районов, жителям которых рекомендуется принять соответствующие меры для сохранения имущества. Прошу граждан, находящихся в зоне потенциального подтопления, убрать личный транспорт, ценные вещи, документы в безопасное место", - написал Аксенов.Он отметил ,что в сложившейся ситуации важно удержать ситуацию под контролем, минимизировать ущерб, не допустить жертв. Для этого задействованы все силы и средства, круглосуточно работает телефон экстренных служб 112.

https://ria.ru/20220627/pogoda-1798317750.html

https://ria.ru/20220626/krym-1798225547.html

россия

республика крым

симферополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, республика крым, симферополь, сергей аксенов (политик)