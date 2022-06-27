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В Тюмени ищут женщину, давшую ребенку вейп - РИА Новости, 27.06.2022
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В Тюмени ищут женщину, давшую ребенку вейп
В Тюмени ищут женщину, давшую ребенку вейп - РИА Новости, 27.06.2022
В Тюмени ищут женщину, давшую ребенку вейп
Полиция Тюмени собирает информацию о женщине, которая на видео дала маленькому ребенку курить электронную сигарету. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T13:34
2022-06-27T13:34
россия
происшествия
тюмень
тюменская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ТЮМЕНЬ, 27 июн - РИА Новости. Полиция Тюмени собирает информацию о женщине, которая на видео дала маленькому ребенку курить электронную сигарету.Видеоролик опубликовал один из очевидцев - клип, по его словам, снят в Тюмени. На нем женщина дает вейп сидящей в коляске девочке, а также пускает ей пар в лицо, в другой руке она держит бутылку с соской. За происходящим наблюдают мальчик и еще одна женщина с игрушечным зайцем в руке, в конце сюжета малышка начинает кашлять."Размещенная в сети интернет информация направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для изучения и дачи правовой оценки произошедшего", - сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тюменской области.Личность женщины пока не установлена, уточнили в пресс-службе облполиции
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россия
тюмень
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россия, происшествия, тюмень, тюменская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
13:34 27.06.2022
 
В Тюмени ищут женщину, давшую ребенку вейп

В Тюмени полиция ищет женщину, давшую ребенку курить электронную сигарету

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 27 июн - РИА Новости. Полиция Тюмени собирает информацию о женщине, которая на видео дала маленькому ребенку курить электронную сигарету.
Видеоролик опубликовал один из очевидцев - клип, по его словам, снят в Тюмени. На нем женщина дает вейп сидящей в коляске девочке, а также пускает ей пар в лицо, в другой руке она держит бутылку с соской. За происходящим наблюдают мальчик и еще одна женщина с игрушечным зайцем в руке, в конце сюжета малышка начинает кашлять.
"Размещенная в сети интернет информация направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для изучения и дачи правовой оценки произошедшего", - сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Личность женщины пока не установлена, уточнили в пресс-службе облполиции
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РоссияПроисшествияТюменьТюменская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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