https://ria.ru/20220627/sigareta-1798410242.html

В Тюмени ищут женщину, давшую ребенку вейп

В Тюмени ищут женщину, давшую ребенку вейп - РИА Новости, 27.06.2022

В Тюмени ищут женщину, давшую ребенку вейп

Полиция Тюмени собирает информацию о женщине, которая на видео дала маленькому ребенку курить электронную сигарету. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T13:34

2022-06-27T13:34

2022-06-27T13:34

россия

происшествия

тюмень

тюменская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ТЮМЕНЬ, 27 июн - РИА Новости. Полиция Тюмени собирает информацию о женщине, которая на видео дала маленькому ребенку курить электронную сигарету.Видеоролик опубликовал один из очевидцев - клип, по его словам, снят в Тюмени. На нем женщина дает вейп сидящей в коляске девочке, а также пускает ей пар в лицо, в другой руке она держит бутылку с соской. За происходящим наблюдают мальчик и еще одна женщина с игрушечным зайцем в руке, в конце сюжета малышка начинает кашлять."Размещенная в сети интернет информация направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для изучения и дачи правовой оценки произошедшего", - сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тюменской области.Личность женщины пока не установлена, уточнили в пресс-службе облполиции

https://ria.ru/20220531/kurenie-1791919335.html

россия

тюмень

тюменская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, тюмень, тюменская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)