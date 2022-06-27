https://ria.ru/20220627/sigareta-1798410242.html
В Тюмени ищут женщину, давшую ребенку вейп
В Тюмени ищут женщину, давшую ребенку вейп - РИА Новости, 27.06.2022
В Тюмени ищут женщину, давшую ребенку вейп
Полиция Тюмени собирает информацию о женщине, которая на видео дала маленькому ребенку курить электронную сигарету. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T13:34
2022-06-27T13:34
2022-06-27T13:34
россия
происшествия
тюмень
тюменская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ТЮМЕНЬ, 27 июн - РИА Новости. Полиция Тюмени собирает информацию о женщине, которая на видео дала маленькому ребенку курить электронную сигарету.Видеоролик опубликовал один из очевидцев - клип, по его словам, снят в Тюмени. На нем женщина дает вейп сидящей в коляске девочке, а также пускает ей пар в лицо, в другой руке она держит бутылку с соской. За происходящим наблюдают мальчик и еще одна женщина с игрушечным зайцем в руке, в конце сюжета малышка начинает кашлять."Размещенная в сети интернет информация направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для изучения и дачи правовой оценки произошедшего", - сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тюменской области.Личность женщины пока не установлена, уточнили в пресс-службе облполиции
https://ria.ru/20220531/kurenie-1791919335.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, тюмень, тюменская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
В Тюмени ищут женщину, давшую ребенку вейп
В Тюмени полиция ищет женщину, давшую ребенку курить электронную сигарету