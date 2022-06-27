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Шольц заявил о необходимости жестких решений для поддержки Украины
Шольц заявил о необходимости жестких решений для поддержки Украины - РИА Новости, 27.06.2022
Шольц заявил о необходимости жестких решений для поддержки Украины
Страны "Большой семерки" должны принимать жесткие, но необходимые решения для поддержки Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T15:40
2022-06-27T15:40
2022-06-27T15:40
в мире
владимир зеленский
марио драги
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БЕРЛИН, 27 июн - РИА Новости. Страны "Большой семерки" должны принимать жесткие, но необходимые решения для поддержки Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."Как G7 мы все вместе стоим на стороне Украины и продолжаем нашу поддержку. Для этого мы должны принимать жесткие, но необходимые решения", - написал Шольц в Twitter после заседания лидеров "Большой семерки" с подключением по видеосвязи Владимира Зеленского.Шольц поблагодарил Зеленского за участие в мероприятие. "Мы продолжим усиливать давление на (президента РФ Владимира) Путина. Это должно закончиться", - добавил канцлер.Ранее Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги посетили Киев и встретились с Зеленским. Немецкие СМИ сообщали, что на встрече они в том числе уговаривали Зеленского договариваться с Россией. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Украина не предпринимала попыток возобновить переговоры с РФ после визита европейских лидеров в Киев.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг, что европейцы убеждают Украину вернуться к переговорам с РФ, но США и Великобритания не разрешают Киеву этого сделать.
https://ria.ru/20220627/pomosch-1798443802.html
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в мире, владимир зеленский, марио драги, россия, украина, киев, g7, эммануэль макрон, олаф шольц
Шольц заявил о необходимости жестких решений для поддержки Украины
Шольц: страны G7 должны принимать жесткие, но необходимые решения для поддержки Украины