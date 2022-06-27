https://ria.ru/20220627/serdtse-1798290054.html

Кардиолог рассказал о проблемах с сердцем у перенесших COVID-19

Кардиолог рассказал о проблемах с сердцем у перенесших COVID-19 - РИА Новости, 27.06.2022

Кардиолог рассказал о проблемах с сердцем у перенесших COVID-19

У относительно большого количества пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, выявляют превышение ряда показателей, свидетельствующих о риске... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T03:28

2022-06-27T03:28

2022-06-27T08:58

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. У относительно большого количества пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, выявляют превышение ряда показателей, свидетельствующих о риске развития сердечно-сосудистых заболеваний, заявил РИА Новости директор НМИЦ имени В. А. Алмазова Минздрава России, главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто.Врач отметил, что отсроченным эффектом перенесенного COVID-19 могут стать патологические изменения в миокарде, как в силу влияния самого вируса, так и за счет нарушения иммунных механизмов.По словам Шляхто, риски отсроченного развития сердечной недостаточности, нарушений ритма служат основанием для того, чтобы пациенты проходили углубленную диспансеризацию, в том числе по направлению сердечно-сосудистых заболеваний. В это исследование входит оценка самих маркеров воспаления и функционального состояния сердца, возможны выполнение эхокардиографии, оценки состояния сосудов и вероятности развития тромбозов, а также тромбоэмболических осложнений, пояснил кардиолог.Он подчеркнул, что в данной ситуации важно воспользоваться существующей паузой в заболеваемости коронавирусом и пройти вакцинацию."Я думаю, этот пониженный уровень сохранится до осени. Поэтому важно, чтобы к осени не менее 80% населения прошли вакцинацию, только тогда мы с определенной степенью уверенности и спокойствия будем смотреть на эпидсезон 2022-2023 годов", — уточнил Шляхто.

https://ria.ru/20220621/antitela-1796910438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, россия