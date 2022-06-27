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Кардиолог рассказал о проблемах с сердцем у перенесших COVID-19 - РИА Новости, 27.06.2022
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Кардиолог рассказал о проблемах с сердцем у перенесших COVID-19
Кардиолог рассказал о проблемах с сердцем у перенесших COVID-19 - РИА Новости, 27.06.2022
Кардиолог рассказал о проблемах с сердцем у перенесших COVID-19
У относительно большого количества пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, выявляют превышение ряда показателей, свидетельствующих о риске... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T03:28
2022-06-27T08:58
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. У относительно большого количества пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, выявляют превышение ряда показателей, свидетельствующих о риске развития сердечно-сосудистых заболеваний, заявил РИА Новости директор НМИЦ имени В. А. Алмазова Минздрава России, главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто.Врач отметил, что отсроченным эффектом перенесенного COVID-19 могут стать патологические изменения в миокарде, как в силу влияния самого вируса, так и за счет нарушения иммунных механизмов.По словам Шляхто, риски отсроченного развития сердечной недостаточности, нарушений ритма служат основанием для того, чтобы пациенты проходили углубленную диспансеризацию, в том числе по направлению сердечно-сосудистых заболеваний. В это исследование входит оценка самих маркеров воспаления и функционального состояния сердца, возможны выполнение эхокардиографии, оценки состояния сосудов и вероятности развития тромбозов, а также тромбоэмболических осложнений, пояснил кардиолог.Он подчеркнул, что в данной ситуации важно воспользоваться существующей паузой в заболеваемости коронавирусом и пройти вакцинацию."Я думаю, этот пониженный уровень сохранится до осени. Поэтому важно, чтобы к осени не менее 80% населения прошли вакцинацию, только тогда мы с определенной степенью уверенности и спокойствия будем смотреть на эпидсезон 2022-2023 годов", — уточнил Шляхто.
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коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, россия
03:28 27.06.2022 (обновлено: 08:58 27.06.2022)
 
Кардиолог рассказал о проблемах с сердцем у перенесших COVID-19

Кардиолог Шляхто: у перенесших COVID-19 часто выявляется повышение уровня тропонина Т

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКардиограмма
Кардиограмма - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. У относительно большого количества пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, выявляют превышение ряда показателей, свидетельствующих о риске развития сердечно-сосудистых заболеваний, заявил РИА Новости директор НМИЦ имени В. А. Алмазова Минздрава России, главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто.

"У относительно высокого процента пациентов даже со средней степенью тяжести течения коронавирусной инфекции выявляются повышение маркеров повреждения миокарда, уровня тропонина Т, изменения ЭКГ. Это сигналы о том, что в будущем у них может развиться поражение миокарда, и нарушения ритма, и сердечная недостаточность", — сказал он.

Врач отметил, что отсроченным эффектом перенесенного COVID-19 могут стать патологические изменения в миокарде, как в силу влияния самого вируса, так и за счет нарушения иммунных механизмов.
По словам Шляхто, риски отсроченного развития сердечной недостаточности, нарушений ритма служат основанием для того, чтобы пациенты проходили углубленную диспансеризацию, в том числе по направлению сердечно-сосудистых заболеваний. В это исследование входит оценка самих маркеров воспаления и функционального состояния сердца, возможны выполнение эхокардиографии, оценки состояния сосудов и вероятности развития тромбозов, а также тромбоэмболических осложнений, пояснил кардиолог.
Он подчеркнул, что в данной ситуации важно воспользоваться существующей паузой в заболеваемости коронавирусом и пройти вакцинацию.
"Я думаю, этот пониженный уровень сохранится до осени. Поэтому важно, чтобы к осени не менее 80% населения прошли вакцинацию, только тогда мы с определенной степенью уверенности и спокойствия будем смотреть на эпидсезон 2022-2023 годов", — уточнил Шляхто.
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