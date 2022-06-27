https://ria.ru/20220627/sbu-1798533534.html

Зеленский опроверг слухи о намерении уволить главу СБУ Баканова

Зеленский опроверг слухи о намерении уволить главу СБУ Баканова - РИА Новости, 27.06.2022

Зеленский опроверг слухи о намерении уволить главу СБУ Баканова

Владимир Зеленский в понедельник опроверг информацию о возможной отставке главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, заявив, что если бы хотел от... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T18:48

2022-06-27T18:48

2022-06-27T18:51

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украина

служба безопасности украины

владимир зеленский

иван баканов

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский в понедельник опроверг информацию о возможной отставке главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, заявив, что если бы хотел от него избавиться, то уже давно бы это сделал.Ранее американское издание Politico со ссылкой на четыре источника, близких к Зеленскому, сообщило, что он намеревается уволить своего давнего друга Баканова с должности главы СБУ."Что касается руководителя Службы безопасности Украины: во-первых, если бы я хотел его уволить, я думаю, что я бы его уже уволил", - сказал Зеленский на пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Киеве. При этом он признал, что на Украине в данный момент проходит инспекция всех силовых структур в связи с тем, что 24 февраля "некоторые представители тех или иных правоохранительных органов куда-то делись вместо того, чтобы быть на месте и защищать свое государство и свой народ".

https://ria.ru/20220625/ukraina-1797935607.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, служба безопасности украины, владимир зеленский, иван баканов