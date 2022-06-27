https://ria.ru/20220627/sanktsii-1798541695.html

Канада ввела санкции против россиян, связанных с ВПК

Канада ввела санкции против россиян, связанных с ВПК - РИА Новости, 27.06.2022

Канада ввела санкции против россиян, связанных с ВПК

Канада вводит санкции против 6 физических и 46 юридических лиц, связанных с российским ВПК, а также 13 физических и 2 юридических лиц Белоруссии и 15 украинцев, РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T19:05

2022-06-27T19:05

2022-06-27T20:26

канада

в мире

джастин трюдо

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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Канада вводит санкции против 6 физических и 46 юридических лиц, связанных с российским ВПК, а также 13 физических и 2 юридических лиц Белоруссии и 15 украинцев, сообщил в понедельник офис Трюдо.В обнародованный список вошли депутат Госдумы Адам Делимханов, его коллега Сергей Пахомов, президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, прокурор Москвы Денис Попов, политолог Сергей Марков, бывший гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов."Сегодня премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что Канада введет санкции <...> в отношении шести физических лиц и 46 компаний, связанных с российским оборонным сектором, 15 украинских граждан за поддержку России в оккупации Украины, а также 13 членов правительства и оборонного сектора Белоруссии и двух белорусских компаний", - говорится в заявлении правительства Канады.Среди российских юридических лиц новые канадские санкции затронули Центр судоремонта "Звездочка", различные подразделения корпорации "Тактическое ракетное вооружение", Мосэлектронпроект, Тамбовский завод "Октябрь", Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Радуга" и другие предприятия.

https://ria.ru/20220627/sanktsii-1798401988.html

канада

белоруссия

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канада, в мире, джастин трюдо, белоруссия, украина