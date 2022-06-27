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Зеленский призвал ограничить цены на нефть и усилить санкции против России - РИА Новости, 27.06.2022
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Зеленский призвал ограничить цены на нефть и усилить санкции против России
Зеленский призвал ограничить цены на нефть и усилить санкции против России - РИА Новости, 27.06.2022
Зеленский призвал ограничить цены на нефть и усилить санкции против России
Владимир Зеленский выступил на саммите лидеров стран G7, где поблагодарил за поддержку и призвал усилить санкции против РФ, в том числе ограничив цену на нефть. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T13:45
2022-06-27T13:46
цены на нефть
экономика
g7
украина
россия
владимир зеленский
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский выступил на саммите лидеров стран G7, где поблагодарил за поддержку и призвал усилить санкции против РФ, в том числе ограничив цену на нефть."Благодарю за оборонную и финансовую помощь нашей стране в борьбе с российским вторжением. Для нас также важна последовательная позиция стран G7 касательно санкций. Они должны и дальше усиливаться, в частности путем ограничения цены на нефть, экспортируемую агрессором", - говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского.Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США заинтересованы в том, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но по принудительно сниженным ценам. Позднее Йеллен дала понять, что обсуждаемый механизм ценовых ограничений призван расширить поставки российской нефти на мировой рынок, несмотря на западные санкции. Министр заявила, что инициатива активно прорабатывается США и их союзниками, которые столкнулись с рекордной инфляцией после полного или частичного отказа от импорта энергоносителей из РФ.Вскоре после начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220627/defolt-1798326698.html
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цены на нефть, экономика, g7, украина, россия, владимир зеленский, санкции в отношении россии
13:45 27.06.2022 (обновлено: 13:46 27.06.2022)
 
Зеленский призвал ограничить цены на нефть и усилить санкции против России

Зеленский на саммите G7 призвал усилить санкции против России, ограничив цены на нефть

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский выступил на саммите лидеров стран G7, где поблагодарил за поддержку и призвал усилить санкции против РФ, в том числе ограничив цену на нефть.
"Благодарю за оборонную и финансовую помощь нашей стране в борьбе с российским вторжением. Для нас также важна последовательная позиция стран G7 касательно санкций. Они должны и дальше усиливаться, в частности путем ограничения цены на нефть, экспортируемую агрессором", - говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского.
Член Совета Федерации Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
10:28
В Совфеде рассказали, зачем США заявили о дефолте России
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США заинтересованы в том, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но по принудительно сниженным ценам. Позднее Йеллен дала понять, что обсуждаемый механизм ценовых ограничений призван расширить поставки российской нефти на мировой рынок, несмотря на западные санкции. Министр заявила, что инициатива активно прорабатывается США и их союзниками, которые столкнулись с рекордной инфляцией после полного или частичного отказа от импорта энергоносителей из РФ.
Вскоре после начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Мужчина заправляет бак в автомобиле из канистры - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
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Цены на нефтьЭкономикаG7УкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСанкции в отношении России
 
 
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