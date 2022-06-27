https://ria.ru/20220627/sanktsii-1798408030.html

Лондон анонсировал новые санкции против России в торговле

Лондон анонсировал новые санкции против России в торговле - РИА Новости, 27.06.2022

Лондон анонсировал новые санкции против России в торговле

Великобритания введёт новые антироссийские санкции в области торговли на этой неделе и в следующем месяце, говорится в совместной статье глав МИД Великобритании РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T13:28

2022-06-27T13:28

2022-06-27T13:40

специальная военная операция на украине

экономика

санкции

россия

великобритания

лиз трасс

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Великобритания введёт новые антироссийские санкции в области торговли на этой неделе и в следующем месяце, говорится в совместной статье глав МИД Великобритании и Украины Лиз Трасс и Дмитрия Кулебы, опубликованной в понедельник на сайте британского правительства."Великобритания увеличивает количество санкций и примет новые законы по спектру ограничений в торговле на следующей неделе, еще больше будет в следующем месяце", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220627/zapret-1798404598.html

россия

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, санкции, россия, великобритания, лиз трасс, дмитрий кулеба