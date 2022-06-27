https://ria.ru/20220627/sanktsii-1798408030.html
Лондон анонсировал новые санкции против России в торговле
Лондон анонсировал новые санкции против России в торговле - РИА Новости, 27.06.2022
Лондон анонсировал новые санкции против России в торговле
Великобритания введёт новые антироссийские санкции в области торговли на этой неделе и в следующем месяце, говорится в совместной статье глав МИД Великобритании РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T13:28
2022-06-27T13:28
2022-06-27T13:40
специальная военная операция на украине
экономика
санкции
россия
великобритания
лиз трасс
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Великобритания введёт новые антироссийские санкции в области торговли на этой неделе и в следующем месяце, говорится в совместной статье глав МИД Великобритании и Украины Лиз Трасс и Дмитрия Кулебы, опубликованной в понедельник на сайте британского правительства."Великобритания увеличивает количество санкций и примет новые законы по спектру ограничений в торговле на следующей неделе, еще больше будет в следующем месяце", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220627/zapret-1798404598.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкции, россия, великобритания, лиз трасс, дмитрий кулеба
13:28 27.06.2022 (обновлено: 13:40 27.06.2022)
Лондон анонсировал новые санкции против России в торговле
В Великобритании заявили о планах ввести новые санкции против России в сфере торговли