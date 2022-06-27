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Россия закрыла въезд 43 гражданам Канады из-за санкций - РИА Новости, 27.06.2022
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Россия закрыла въезд 43 гражданам Канады из-за санкций
Россия закрыла въезд 43 гражданам Канады из-за санкций - РИА Новости, 27.06.2022
Россия закрыла въезд 43 гражданам Канады из-за санкций
Москва расширила список персональных санкций в отношении Канады, на постоянной основе запрещён въезд в Россию 43 канадским гражданам, говорится в комментарии... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T13:02
2022-06-27T13:18
в мире
канада
россия
санкции в отношении россии
калгари
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Москва расширила список персональных санкций в отношении Канады, на постоянной основе запрещён въезд в Россию 43 канадским гражданам, говорится в комментарии МИД РФ."В ответ на введенные в мае с.г. властями Канады очередные санкции против руководящего состава российских компаний и членов их семей на постоянной основе закрывается въезд в Россию для 43 канадских граждан. Речь идет о федеральных и региональных чиновниках, функционерах правящей Либеральной партии и общественных деятелях", - говорится в сообщении на сайте МИД.В частности, в список попали председатель либеральной партии Канады Сюзан Коуан, заместитель министра природных ресурсов Джон Ханнафорд, специальный помощник премьер-министра Джеймс Армбрустер, мэр Калгари Джйоти Гондек и другие."В условиях, когда правящий в Канаде режим Дж.Трюдо упорно проводит курс воинствующей русофобии, российская сторона оставляет за собой право принимать контрмеры в порядке реакции на откровенно враждебные действия Оттавы", - добавили в министерстве.
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в мире, канада, россия, санкции в отношении россии, калгари
13:02 27.06.2022 (обновлено: 13:18 27.06.2022)
 
Россия закрыла въезд 43 гражданам Канады из-за санкций

МИД: Россия закрыла въезд 43 гражданам Канады из-за санкций

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Москва расширила список персональных санкций в отношении Канады, на постоянной основе запрещён въезд в Россию 43 канадским гражданам, говорится в комментарии МИД РФ.
"В ответ на введенные в мае с.г. властями Канады очередные санкции против руководящего состава российских компаний и членов их семей на постоянной основе закрывается въезд в Россию для 43 канадских граждан. Речь идет о федеральных и региональных чиновниках, функционерах правящей Либеральной партии и общественных деятелях", - говорится в сообщении на сайте МИД.
В частности, в список попали председатель либеральной партии Канады Сюзан Коуан, заместитель министра природных ресурсов Джон Ханнафорд, специальный помощник премьер-министра Джеймс Армбрустер, мэр Калгари Джйоти Гондек и другие.
"В условиях, когда правящий в Канаде режим Дж.Трюдо упорно проводит курс воинствующей русофобии, российская сторона оставляет за собой право принимать контрмеры в порядке реакции на откровенно враждебные действия Оттавы", - добавили в министерстве.
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В миреКанадаРоссияСанкции в отношении РоссииКалгари
 
 
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