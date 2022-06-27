https://ria.ru/20220627/sanktsii-1798373960.html

G7 объявит о новых санкциях против России, заявил Белый дом

G7 объявит о новых санкциях против России, заявил Белый дом - РИА Новости, 27.06.2022

G7 объявит о новых санкциях против России, заявил Белый дом

G7 опубликует совместное заявление о поддержке Украины, которое будет включать новые санкционные обязательства для дальнейшего усиления экономических мер против РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T12:06

2022-06-27T12:06

2022-06-27T12:14

экономика

сша

g7

россия

украина

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. G7 опубликует совместное заявление о поддержке Украины, которое будет включать новые санкционные обязательства для дальнейшего усиления экономических мер против России, говорится в релизе Белого дома."G7 опубликует заявление о поддержке Украины, которое будет включать новые значительные санкционные обязательства для дальнейшего усиления наших экономических мер против России", - говорится в релизе.Западные страны ранее уже ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.

https://ria.ru/20220627/defolt-1798311158.html

сша

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, сша, g7, россия, украина, санкции в отношении россии