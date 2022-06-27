https://ria.ru/20220627/sandu-1798568792.html
Санду пообещала Зеленскому обеспечить транспортный коридор через Молдавию
Санду пообещала Зеленскому обеспечить транспортный коридор через Молдавию - РИА Новости, 27.06.2022
Санду пообещала Зеленскому обеспечить транспортный коридор через Молдавию
Официальный Кишинев обеспечит коридор для транспортировки грузов из Украины в Европу, заявила в понедельник президент Молдавии Майя Санду. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T21:13
2022-06-27T21:13
2022-06-27T21:13
в мире
владимир зеленский
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КИШИНЕВ, 27 июн – РИА Новости. Официальный Кишинев обеспечит коридор для транспортировки грузов из Украины в Европу, заявила в понедельник президент Молдавии Майя Санду.Президент Молдавии находится на Украине с рабочим визитом. Она приехала по приглашению Владимира Зеленского.Молдавский президент сообщила, что она договорилась с Зеленским о сотрудничестве двух стран в экономической и энергетической областях, а также на следующих этапах евроинтеграционных процессов.В то же время в Телеграм-канале Зеленского отмечается, что стороны обсудили также и вопросы безопасности. В частности, Зеленский поблагодарил Санду за отправку на Украину молдавских саперов."Ценим решение направить на Украину саперное подразделение", - заявил Зеленский.Власти Молдавии на данный момент не подтверждают информацию об отправке на Украину военного контингента.
https://ria.ru/20220627/moldaviya-1798310420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, молдавия
Санду пообещала Зеленскому обеспечить транспортный коридор через Молдавию
Санду пообещала Зеленскому обеспечить коридор для перевозки грузов из Украины в Европу
КИШИНЕВ, 27 июн – РИА Новости. Официальный Кишинев обеспечит коридор для транспортировки грузов из Украины в Европу, заявила в понедельник президент Молдавии Майя Санду.
Президент Молдавии
находится на Украине
с рабочим визитом. Она приехала по приглашению Владимира Зеленского
.
"Мы продолжим поддерживать украинских беженцев, спасающихся в Молдавии от военных действий на Украине. Мы будем укреплять транспортные и транзитные мощности на территории республики для обеспечения грузовых коридоров с Украины и обратно. Наш моральный долг как соседей и друзей — оказание помощи соседу", — написала Санду в социальных сетях.
Молдавский президент сообщила, что она договорилась с Зеленским о сотрудничестве двух стран в экономической и энергетической областях, а также на следующих этапах евроинтеграционных процессов.
В то же время в Телеграм-канале Зеленского отмечается, что стороны обсудили также и вопросы безопасности. В частности, Зеленский поблагодарил Санду за отправку на Украину молдавских саперов.
"Ценим решение направить на Украину саперное подразделение", - заявил Зеленский.
Власти Молдавии на данный момент не подтверждают информацию об отправке на Украину военного контингента.