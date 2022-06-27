https://ria.ru/20220627/sandu-1798568792.html

Санду пообещала Зеленскому обеспечить транспортный коридор через Молдавию

Санду пообещала Зеленскому обеспечить транспортный коридор через Молдавию - РИА Новости, 27.06.2022

Санду пообещала Зеленскому обеспечить транспортный коридор через Молдавию

Официальный Кишинев обеспечит коридор для транспортировки грузов из Украины в Европу, заявила в понедельник президент Молдавии Майя Санду. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T21:13

2022-06-27T21:13

2022-06-27T21:13

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КИШИНЕВ, 27 июн – РИА Новости. Официальный Кишинев обеспечит коридор для транспортировки грузов из Украины в Европу, заявила в понедельник президент Молдавии Майя Санду.Президент Молдавии находится на Украине с рабочим визитом. Она приехала по приглашению Владимира Зеленского.Молдавский президент сообщила, что она договорилась с Зеленским о сотрудничестве двух стран в экономической и энергетической областях, а также на следующих этапах евроинтеграционных процессов.В то же время в Телеграм-канале Зеленского отмечается, что стороны обсудили также и вопросы безопасности. В частности, Зеленский поблагодарил Санду за отправку на Украину молдавских саперов."Ценим решение направить на Украину саперное подразделение", - заявил Зеленский.Власти Молдавии на данный момент не подтверждают информацию об отправке на Украину военного контингента.

https://ria.ru/20220627/moldaviya-1798310420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир зеленский, украина, молдавия