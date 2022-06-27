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В Сочи открылись рестораны сети "Вкусно — и точка" - РИА Новости, 27.06.2022
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В Сочи открылись рестораны сети "Вкусно — и точка"
В Сочи открылись рестораны сети "Вкусно — и точка" - РИА Новости, 27.06.2022
В Сочи открылись рестораны сети "Вкусно — и точка"
Торжественное открытие трех ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка", преемника McDonald's, состоялось в Сочи. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T12:21
2022-06-27T12:21
россия
экономика
mcdonald's corporation
краснодарский край
сочи
санкции в отношении россии
москва
московская область (подмосковье)
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СОЧИ, 27 июн – РИА Новости. Торжественное открытие трех ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка", преемника McDonald's, состоялось в Сочи.В пятницу компания сообщала об открытии четырех ресторанов на территории Сочи. Два из них будут работать в Центральном районе курорта, еще по одному - в Адлере и поселке Красная Поляна.В понедельник на территории города начали работу три ресторана. Ресторан в Красной поляне откроется в ближайшее время, отметили в компании.Как передает корреспондент РИА Новости, утром в понедельник в здании ресторана "Вкусно - и точка" на Курортном проспекте больших очередей не наблюдается, хотя в зале всего несколько свободных мест."Мы ожидали гораздо меньшее количество людей, учитывая, что сейчас утро и понедельник", - сказал РИА Новости менеджер компании по производству Артём Пугачев.При этом он отметил, что концепция ресторана останется прежней, небольшие ограничения возможны лишь в названиях некоторых блюд. "Оборудование то же самое. Продукты и поставщики те же самые. Люди те же самые. В принципе, все остается на том же уровне", - сказал Пугачев, отметив, что 99% поставщиков, с которыми работает "Вкусно - и точка" - российские.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор. Первые 15 ресторанов сети открылись под новым брендом "Вкусно - и точка" в Москве и Подмосковье 12 июня. До середины июля постепенно должны открыться остальные рестораны сети.
https://ria.ru/20220627/vkusno-1798352787.html
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сочи
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россия, экономика, mcdonald's corporation, краснодарский край, сочи, санкции в отношении россии, москва, московская область (подмосковье)
12:21 27.06.2022
 
В Сочи открылись рестораны сети "Вкусно — и точка"

В Сочи состоялось открытие трех ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка"

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПерсонал сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка"
Персонал сети ресторанов быстрого питания Вкусно и точка - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Персонал сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" . Архивное фото
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СОЧИ, 27 июн – РИА Новости. Торжественное открытие трех ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка", преемника McDonald's, состоялось в Сочи.
В пятницу компания сообщала об открытии четырех ресторанов на территории Сочи. Два из них будут работать в Центральном районе курорта, еще по одному - в Адлере и поселке Красная Поляна.
В понедельник на территории города начали работу три ресторана. Ресторан в Красной поляне откроется в ближайшее время, отметили в компании.
Как передает корреспондент РИА Новости, утром в понедельник в здании ресторана "Вкусно - и точка" на Курортном проспекте больших очередей не наблюдается, хотя в зале всего несколько свободных мест.
"Мы ожидали гораздо меньшее количество людей, учитывая, что сейчас утро и понедельник", - сказал РИА Новости менеджер компании по производству Артём Пугачев.
Реклама сети ресторанов быстрого питания Вкусно — и точка - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
11:23
В Мурманске открылся самый северный в России ресторан "Вкусно — и точка"
При этом он отметил, что концепция ресторана останется прежней, небольшие ограничения возможны лишь в названиях некоторых блюд. "Оборудование то же самое. Продукты и поставщики те же самые. Люди те же самые. В принципе, все остается на том же уровне", - сказал Пугачев, отметив, что 99% поставщиков, с которыми работает "Вкусно - и точка" - российские.
Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор. Первые 15 ресторанов сети открылись под новым брендом "Вкусно - и точка" в Москве и Подмосковье 12 июня. До середины июля постепенно должны открыться остальные рестораны сети.
 
РоссияЭкономикаMcDonald's CorporationКраснодарский крайСочиСанкции в отношении РоссииМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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