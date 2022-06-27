https://ria.ru/20220627/restorany-1798383366.html
В Сочи открылись рестораны сети "Вкусно — и точка"
В Сочи открылись рестораны сети "Вкусно — и точка" - РИА Новости, 27.06.2022
В Сочи открылись рестораны сети "Вкусно — и точка"
Торжественное открытие трех ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка", преемника McDonald's, состоялось в Сочи. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T12:21
2022-06-27T12:21
2022-06-27T12:21
россия
экономика
mcdonald's corporation
краснодарский край
сочи
санкции в отношении россии
москва
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794867828_0:50:3104:1796_1920x0_80_0_0_2d3ee8baab33903b7aa0a82fea8e1f37.jpg
СОЧИ, 27 июн – РИА Новости. Торжественное открытие трех ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка", преемника McDonald's, состоялось в Сочи.В пятницу компания сообщала об открытии четырех ресторанов на территории Сочи. Два из них будут работать в Центральном районе курорта, еще по одному - в Адлере и поселке Красная Поляна.В понедельник на территории города начали работу три ресторана. Ресторан в Красной поляне откроется в ближайшее время, отметили в компании.Как передает корреспондент РИА Новости, утром в понедельник в здании ресторана "Вкусно - и точка" на Курортном проспекте больших очередей не наблюдается, хотя в зале всего несколько свободных мест."Мы ожидали гораздо меньшее количество людей, учитывая, что сейчас утро и понедельник", - сказал РИА Новости менеджер компании по производству Артём Пугачев.При этом он отметил, что концепция ресторана останется прежней, небольшие ограничения возможны лишь в названиях некоторых блюд. "Оборудование то же самое. Продукты и поставщики те же самые. Люди те же самые. В принципе, все остается на том же уровне", - сказал Пугачев, отметив, что 99% поставщиков, с которыми работает "Вкусно - и точка" - российские.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор. Первые 15 ресторанов сети открылись под новым брендом "Вкусно - и точка" в Москве и Подмосковье 12 июня. До середины июля постепенно должны открыться остальные рестораны сети.
https://ria.ru/20220627/vkusno-1798352787.html
россия
краснодарский край
сочи
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794867828_375:0:3104:2047_1920x0_80_0_0_0efa8d8b173db787957437b8602a954e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, mcdonald's corporation, краснодарский край, сочи, санкции в отношении россии, москва, московская область (подмосковье)
В Сочи открылись рестораны сети "Вкусно — и точка"
В Сочи состоялось открытие трех ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка"
СОЧИ, 27 июн – РИА Новости. Торжественное открытие трех ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка", преемника McDonald's, состоялось в Сочи.
В пятницу компания сообщала об открытии четырех ресторанов на территории Сочи. Два из них будут работать в Центральном районе курорта, еще по одному - в Адлере и поселке Красная Поляна.
В понедельник на территории города начали работу три ресторана. Ресторан в Красной поляне откроется в ближайшее время, отметили в компании.
Как передает корреспондент РИА Новости, утром в понедельник в здании ресторана "Вкусно - и точка" на Курортном проспекте больших очередей не наблюдается, хотя в зале всего несколько свободных мест.
"Мы ожидали гораздо меньшее количество людей, учитывая, что сейчас утро и понедельник", - сказал РИА Новости менеджер компании по производству Артём Пугачев.
При этом он отметил, что концепция ресторана останется прежней, небольшие ограничения возможны лишь в названиях некоторых блюд. "Оборудование то же самое. Продукты и поставщики те же самые. Люди те же самые. В принципе, все остается на том же уровне", - сказал Пугачев, отметив, что 99% поставщиков, с которыми работает "Вкусно - и точка" - российские.
Американская сеть фастфуда McDonald's
в марте приостановила деятельность в России
, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор. Первые 15 ресторанов сети открылись под новым брендом "Вкусно - и точка" в Москве
и Подмосковье
12 июня. До середины июля постепенно должны открыться остальные рестораны сети.