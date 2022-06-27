https://ria.ru/20220627/restorany-1798383366.html

В Сочи открылись рестораны сети "Вкусно — и точка"

В Сочи открылись рестораны сети "Вкусно — и точка" - РИА Новости, 27.06.2022

В Сочи открылись рестораны сети "Вкусно — и точка"

Торжественное открытие трех ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка", преемника McDonald's, состоялось в Сочи. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T12:21

2022-06-27T12:21

2022-06-27T12:21

россия

экономика

mcdonald's corporation

краснодарский край

сочи

санкции в отношении россии

москва

московская область (подмосковье)

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СОЧИ, 27 июн – РИА Новости. Торжественное открытие трех ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка", преемника McDonald's, состоялось в Сочи.В пятницу компания сообщала об открытии четырех ресторанов на территории Сочи. Два из них будут работать в Центральном районе курорта, еще по одному - в Адлере и поселке Красная Поляна.В понедельник на территории города начали работу три ресторана. Ресторан в Красной поляне откроется в ближайшее время, отметили в компании.Как передает корреспондент РИА Новости, утром в понедельник в здании ресторана "Вкусно - и точка" на Курортном проспекте больших очередей не наблюдается, хотя в зале всего несколько свободных мест."Мы ожидали гораздо меньшее количество людей, учитывая, что сейчас утро и понедельник", - сказал РИА Новости менеджер компании по производству Артём Пугачев.При этом он отметил, что концепция ресторана останется прежней, небольшие ограничения возможны лишь в названиях некоторых блюд. "Оборудование то же самое. Продукты и поставщики те же самые. Люди те же самые. В принципе, все остается на том же уровне", - сказал Пугачев, отметив, что 99% поставщиков, с которыми работает "Вкусно - и точка" - российские.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор. Первые 15 ресторанов сети открылись под новым брендом "Вкусно - и точка" в Москве и Подмосковье 12 июня. До середины июля постепенно должны открыться остальные рестораны сети.

https://ria.ru/20220627/vkusno-1798352787.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, mcdonald's corporation, краснодарский край, сочи, санкции в отношении россии, москва, московская область (подмосковье)