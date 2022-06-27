04:51 27.06.2022 (обновлено: 05:52 27.06.2022)
Британия направит деньги на ремонт железнодорожной инфраструктуры Украины
Британия направит до 10 миллионов фунтов на ремонт железнодорожной инфраструктуры Украины
Товарные вагоны на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Великобритания выделит до 10 миллионов фунтов стерлингов (12,28 миллиона долларов США) на ремонт железнодорожной структуры Украины для вывоза зерна, сообщает офис премьер-министра страны Бориса Джонсона.
"Великобритания предоставит до 10 миллионов фунтов стерлингов в виде материалов и оборудования "Украинским железным дорогам" для ремонта железнодорожной инфраструктуры и помощи в доставке зерна из страны по железной дороге. Великобритания ведет тесные переговоры с правительством Украины о том, как максимально увеличить пропускную способность железных дорог и обеспечить движение как поездов, так и зерна", - говорится в заявлении на сайте британского правительства.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.