https://ria.ru/20220627/remont-1798291874.html

Британия направит деньги на ремонт железнодорожной инфраструктуры Украины

Британия направит деньги на ремонт железнодорожной инфраструктуры Украины - РИА Новости, 27.06.2022

Британия направит деньги на ремонт железнодорожной инфраструктуры Украины

Великобритания выделит до 10 миллионов фунтов стерлингов (12,28 миллиона долларов США) на ремонт железнодорожной структуры Украины для вывоза зерна, сообщает... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T04:51

2022-06-27T04:51

2022-06-27T05:52

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Великобритания выделит до 10 миллионов фунтов стерлингов (12,28 миллиона долларов США) на ремонт железнодорожной структуры Украины для вывоза зерна, сообщает офис премьер-министра страны Бориса Джонсона.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220626/turtsiya-1798277008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, в мире, великобритания