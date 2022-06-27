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Британия направит деньги на ремонт железнодорожной инфраструктуры Украины - РИА Новости, 27.06.2022
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Британия направит деньги на ремонт железнодорожной инфраструктуры Украины
Британия направит деньги на ремонт железнодорожной инфраструктуры Украины - РИА Новости, 27.06.2022
Британия направит деньги на ремонт железнодорожной инфраструктуры Украины
Великобритания выделит до 10 миллионов фунтов стерлингов (12,28 миллиона долларов США) на ремонт железнодорожной структуры Украины для вывоза зерна, сообщает... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T04:51
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Великобритания выделит до 10 миллионов фунтов стерлингов (12,28 миллиона долларов США) на ремонт железнодорожной структуры Украины для вывоза зерна, сообщает офис премьер-министра страны Бориса Джонсона.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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украина, в мире, великобритания
04:51 27.06.2022 (обновлено: 05:52 27.06.2022)
 
Британия направит деньги на ремонт железнодорожной инфраструктуры Украины

Британия направит до 10 миллионов фунтов на ремонт железнодорожной инфраструктуры Украины

© Depositphotos / karnizzТоварные вагоны на Украине
Товарные вагоны на Украине - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© Depositphotos / karnizz
Товарные вагоны на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Великобритания выделит до 10 миллионов фунтов стерлингов (12,28 миллиона долларов США) на ремонт железнодорожной структуры Украины для вывоза зерна, сообщает офис премьер-министра страны Бориса Джонсона.
"Великобритания предоставит до 10 миллионов фунтов стерлингов в виде материалов и оборудования "Украинским железным дорогам" для ремонта железнодорожной инфраструктуры и помощи в доставке зерна из страны по железной дороге. Великобритания ведет тесные переговоры с правительством Украины о том, как максимально увеличить пропускную способность железных дорог и обеспечить движение как поездов, так и зерна", - говорится в заявлении на сайте британского правительства.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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