https://ria.ru/20220627/rebenok-1798435068.html
В Перми маленький ребенок погиб при возгорании телевизора
В Перми маленький ребенок погиб при возгорании телевизора - РИА Новости, 27.06.2022
В Перми маленький ребенок погиб при возгорании телевизора
Двухлетний мальчик скончался после возгорания телевизора в квартире в Перми, ещё один ребёнок пострадал и находится в больнице, сообщили РИА Новости в краевых... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:17
2022-06-27T14:17
2022-06-27T14:17
происшествия
пермь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕРМЬ, 27 июн - РИА Новости. Двухлетний мальчик скончался после возгорания телевизора в квартире в Перми, ещё один ребёнок пострадал и находится в больнице, сообщили РИА Новости в краевых ГУ МЧС и минздраве.По данным ГУМЧС, информация о возгорании в квартире дома на улице Щербакова в Перми поступила дежурному 27 июня. На место немедленно выехали 11 пожарных и три спецмашины.В пермских пабликах в соцсетях местные жители также указывают, что хозяйка жилища, где произошло ЧП, ушла в магазин и оставила детей дома одних. При этом возгорание телевизора сопровождалось хлопком.По данным краевого минздрава, в результате пожара двухлетний ребенок умер на месте, еще один ребёнок, в возрасте пяти лет, был госпитализирован."Пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести, пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь", - добавили в ведомстве.Представитель МЧС уточнил, что причины пожара устанавливаются, проводится проверка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Перми маленький ребенок погиб при возгорании телевизора
Двухлетний мальчик погиб в Перми при возгорании телевизора в квартире
ПЕРМЬ, 27 июн - РИА Новости. Двухлетний мальчик скончался после возгорания телевизора в квартире в Перми, ещё один ребёнок пострадал и находится в больнице, сообщили РИА Новости в краевых ГУ МЧС и минздраве.
По данным ГУМЧС, информация о возгорании в квартире дома на улице Щербакова в Перми
поступила дежурному 27 июня. На место немедленно выехали 11 пожарных и три спецмашины.
"Когда пожарные приехали на место происшествия, загоревшийся телевизор был потушен. Предварительная площадь возгорания составила около пяти квадратных метров. На пожаре один человек погиб, один пострадал", - рассказали в ведомстве.
В пермских пабликах в соцсетях местные жители также указывают, что хозяйка жилища, где произошло ЧП, ушла в магазин и оставила детей дома одних. При этом возгорание телевизора сопровождалось хлопком.
По данным краевого минздрава, в результате пожара двухлетний ребенок умер на месте, еще один ребёнок, в возрасте пяти лет, был госпитализирован.
"Пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести, пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь", - добавили в ведомстве.
Представитель МЧС
уточнил, что причины пожара устанавливаются, проводится проверка.