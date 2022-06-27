https://ria.ru/20220627/rebenok-1798435068.html

В Перми маленький ребенок погиб при возгорании телевизора

В Перми маленький ребенок погиб при возгорании телевизора - РИА Новости, 27.06.2022

В Перми маленький ребенок погиб при возгорании телевизора

Двухлетний мальчик скончался после возгорания телевизора в квартире в Перми, ещё один ребёнок пострадал и находится в больнице, сообщили РИА Новости в краевых... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T14:17

2022-06-27T14:17

2022-06-27T14:17

происшествия

пермь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕРМЬ, 27 июн - РИА Новости. Двухлетний мальчик скончался после возгорания телевизора в квартире в Перми, ещё один ребёнок пострадал и находится в больнице, сообщили РИА Новости в краевых ГУ МЧС и минздраве.По данным ГУМЧС, информация о возгорании в квартире дома на улице Щербакова в Перми поступила дежурному 27 июня. На место немедленно выехали 11 пожарных и три спецмашины.В пермских пабликах в соцсетях местные жители также указывают, что хозяйка жилища, где произошло ЧП, ушла в магазин и оставила детей дома одних. При этом возгорание телевизора сопровождалось хлопком.По данным краевого минздрава, в результате пожара двухлетний ребенок умер на месте, еще один ребёнок, в возрасте пяти лет, был госпитализирован."Пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести, пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь", - добавили в ведомстве.Представитель МЧС уточнил, что причины пожара устанавливаются, проводится проверка.

https://ria.ru/20220331/pozhar-1781154696.html

пермь

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пермь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)