https://ria.ru/20220627/rakety-1798441981.html

ВКС нанесли ракетный удар по цехам завода "Артем" в Киеве

ВКС нанесли ракетный удар по цехам завода "Артем" в Киеве - РИА Новости, 27.06.2022

ВКС нанесли ракетный удар по цехам завода "Артем" в Киеве

Российские военные нанесли удар по цехам оборонного завода "Артем" в Киеве, следует из сводки Минобороны за 26 июня. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T14:34

2022-06-27T14:34

2022-06-27T21:04

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по цехам оборонного завода "Артем" в Киеве, следует из сводки Минобороны за 26 июня."Двадцать шестого июня Воздушно-космическими силами России нанесен удар четырьмя высокоточными ракетами воздушного базирования по цехам ракетно-строительной корпорации "Артем" в Шевченковском районе города Киева. На данном предприятии производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня", — говорится в документе.По данным объективного контроля все ракеты достигли цели, гражданская инфраструктура не пострадала.В свою очередь, украинские военные попытались перехватить российские снаряды, выпустив более десяти зенитных ракет из комплексов С-300 и "Бук М1". При этом две ракеты, выпущенные С-300, сбили украинские же "Буки". Один из боеприпасов мог упасть на жилой дом.Завод "Артем" производил авионику, ракеты "воздух — воздух", вооружение для танков и тяжелой бронетехники, вертолетные системы защиты.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков об уничтожении завода "Артем" и попытках Киева пресечь сдачу военных в плен Конашенков об уничтожении завода "Артем" и попытках Киева пресечь сдачу военных в плен 2022-06-27T14:34 true PT2M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире