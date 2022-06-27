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ВКС нанесли ракетный удар по цехам завода "Артем" в Киеве - РИА Новости, 27.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220627/rakety-1798441981.html
ВКС нанесли ракетный удар по цехам завода "Артем" в Киеве
ВКС нанесли ракетный удар по цехам завода "Артем" в Киеве - РИА Новости, 27.06.2022
ВКС нанесли ракетный удар по цехам завода "Артем" в Киеве
Российские военные нанесли удар по цехам оборонного завода "Артем" в Киеве, следует из сводки Минобороны за 26 июня. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:34
2022-06-27T21:04
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по цехам оборонного завода "Артем" в Киеве, следует из сводки Минобороны за 26 июня."Двадцать шестого июня Воздушно-космическими силами России нанесен удар четырьмя высокоточными ракетами воздушного базирования по цехам ракетно-строительной корпорации "Артем" в Шевченковском районе города Киева. На данном предприятии производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня", — говорится в документе.По данным объективного контроля все ракеты достигли цели, гражданская инфраструктура не пострадала.В свою очередь, украинские военные попытались перехватить российские снаряды, выпустив более десяти зенитных ракет из комплексов С-300 и "Бук М1". При этом две ракеты, выпущенные С-300, сбили украинские же "Буки". Один из боеприпасов мог упасть на жилой дом.Завод "Артем" производил авионику, ракеты "воздух — воздух", вооружение для танков и тяжелой бронетехники, вертолетные системы защиты.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
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Конашенков об уничтожении завода "Артем" и попытках Киева пресечь сдачу военных в плен
Конашенков об уничтожении завода "Артем" и попытках Киева пресечь сдачу военных в плен
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в мире
14:34 27.06.2022 (обновлено: 21:04 27.06.2022)
 
ВКС нанесли ракетный удар по цехам завода "Артем" в Киеве

Минобороны: ВКС нанесли удар высокоточными ракетами по цехам завода "Артем" в Киеве

© РИА НовостиАвиационная ракета Х-31 на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России, задействованного в специальной военной операции
Авиационная ракета Х-31 на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России, задействованного в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости
Авиационная ракета Х-31 на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России, задействованного в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по цехам оборонного завода "Артем" в Киеве, следует из сводки Минобороны за 26 июня.
"Двадцать шестого июня Воздушно-космическими силами России нанесен удар четырьмя высокоточными ракетами воздушного базирования по цехам ракетно-строительной корпорации "Артем" в Шевченковском районе города Киева. На данном предприятии производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня", — говорится в документе.
По данным объективного контроля все ракеты достигли цели, гражданская инфраструктура не пострадала.
В свою очередь, украинские военные попытались перехватить российские снаряды, выпустив более десяти зенитных ракет из комплексов С-300 и "Бук М1". При этом две ракеты, выпущенные С-300, сбили украинские же "Буки". Один из боеприпасов мог упасть на жилой дом.
Завод "Артем" производил авионику, ракеты "воздух — воздух", вооружение для танков и тяжелой бронетехники, вертолетные системы защиты.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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