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Россия привержена обязательствам по поставкам удобрений в Бразилию
Россия привержена обязательствам по поставкам удобрений в Бразилию - РИА Новости, 27.06.2022
Россия привержена обязательствам по поставкам удобрений в Бразилию
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Бразилии Жаиром Болсонару подчеркнул, что РФ привержена обязательствам по бесперебойным поставкам... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T18:52
2022-06-27T18:52
2022-06-27T18:52
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Бразилии Жаиром Болсонару подчеркнул, что РФ привержена обязательствам по бесперебойным поставкам удобрений бразильским аграриям, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России дал развернутую оценку причин возникновения сложной ситуации на мировом рынке сельскохозяйственной продукции и удобрений. Акцентировалась важность восстановления обрушенной западными санкциями архитектуры свободной торговли продовольственными товарами и удобрениями. В этом контексте Владимир Путин подчеркнул, что Россия привержена выполнению своих обязательств по обеспечению бесперебойных поставок российских удобрений бразильским аграриям", - говорится в сообщении.
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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия
Россия привержена обязательствам по поставкам удобрений в Бразилию
Путин: Россия привержена обязательствам по поставкам удобрений в Бразилию