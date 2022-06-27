https://ria.ru/20220627/putin-1798536804.html

Россия привержена обязательствам по поставкам удобрений в Бразилию

Россия привержена обязательствам по поставкам удобрений в Бразилию - РИА Новости, 27.06.2022

Россия привержена обязательствам по поставкам удобрений в Бразилию

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Бразилии Жаиром Болсонару подчеркнул, что РФ привержена обязательствам по бесперебойным поставкам... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T18:52

2022-06-27T18:52

2022-06-27T18:52

экономика

цены на нефть

владимир путин

россия

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Бразилии Жаиром Болсонару подчеркнул, что РФ привержена обязательствам по бесперебойным поставкам удобрений бразильским аграриям, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России дал развернутую оценку причин возникновения сложной ситуации на мировом рынке сельскохозяйственной продукции и удобрений. Акцентировалась важность восстановления обрушенной западными санкциями архитектуры свободной торговли продовольственными товарами и удобрениями. В этом контексте Владимир Путин подчеркнул, что Россия привержена выполнению своих обязательств по обеспечению бесперебойных поставок российских удобрений бразильским аграриям", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220625/udobreniya-1798126061.html

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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия