09:14 27.06.2022 (обновлено: 12:45 27.06.2022)
В Германии заявили, что Путин готовит Западу новую ловушку
Welt: президент России Путин с помощью добычи лития в Боливии готовит США и Европе ловушку
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин готовит Западу новую сырьевую ловушку, пишет немецкая газета Die Welt.
Журналист отмечает, что Боливия обладает крупнейшими месторождениями лития в мире и ищет деловых партнеров, которые помогут ей в добыче сырья, широко применяемого в производстве электромобилей. По его мнению, одним из претендентов является Россия.
Журналист отмечает, что Боливия обладает крупнейшими месторождениями лития в мире и ищет деловых партнеров, которые помогут ей в добыче сырья, широко применяемого в производстве электромобилей. По его мнению, одним из претендентов является Россия.
"Именно здесь должна захлопнуться новая сырьевая ловушка Путина", — говорится в публикации.
Автор считает, что у России сейчас особенно хорошие шансы добиться успеха в игре в литиевый покер, и, если Москва преуспеет, то у Европы помимо нефти и газа может возникнуть еще одна сырьевая зависимость от Москвы. По данным американской геологической службы, Боливия обладает крупнейшими в мире запасами лития — 21 миллион тонн. По этому показателя она опережает Аргентину и Чили, напоминается в статье.
Автор считает, что у России сейчас особенно хорошие шансы добиться успеха в игре в литиевый покер, и, если Москва преуспеет, то у Европы помимо нефти и газа может возникнуть еще одна сырьевая зависимость от Москвы. По данным американской геологической службы, Боливия обладает крупнейшими в мире запасами лития — 21 миллион тонн. По этому показателя она опережает Аргентину и Чили, напоминается в статье.
"Если бы Россия смогла контролировать месторождения лития в Боливии, это поставило бы ее в очень выгодное положение из-за значимости сырья для современной экономики", — резюмировалось в материале.
После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности, на топливо и продовольствие.
После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности, на топливо и продовольствие.