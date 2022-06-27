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В Германии заявили, что Путин готовит Западу новую ловушку - РИА Новости, 27.06.2022
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В Германии заявили, что Путин готовит Западу новую ловушку
В Германии заявили, что Путин готовит Западу новую ловушку - РИА Новости, 27.06.2022
В Германии заявили, что Путин готовит Западу новую ловушку
Президент России Владимир Путин готовит Западу новую сырьевую ловушку, пишет немецкая газета Die Welt. Журналист отмечает, что Боливия обладает крупнейшими... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T09:14
2022-06-27T12:45
экономика
цены на нефть
россия
боливия
европа
владимир путин
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин готовит Западу новую сырьевую ловушку, пишет немецкая газета Die Welt. Журналист отмечает, что Боливия обладает крупнейшими месторождениями лития в мире и ищет деловых партнеров, которые помогут ей в добыче сырья, широко применяемого в производстве электромобилей. По его мнению, одним из претендентов является Россия. "Именно здесь должна захлопнуться новая сырьевая ловушка Путина", — говорится в публикации. Автор считает, что у России сейчас особенно хорошие шансы добиться успеха в игре в литиевый покер, и, если Москва преуспеет, то у Европы помимо нефти и газа может возникнуть еще одна сырьевая зависимость от Москвы. По данным американской геологической службы, Боливия обладает крупнейшими в мире запасами лития — 21 миллион тонн. По этому показателя она опережает Аргентину и Чили, напоминается в статье."Если бы Россия смогла контролировать месторождения лития в Боливии, это поставило бы ее в очень выгодное положение из-за значимости сырья для современной экономики", — резюмировалось в материале. После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности, на топливо и продовольствие.
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экономика, цены на нефть, россия, боливия, европа, владимир путин
09:14 27.06.2022 (обновлено: 12:45 27.06.2022)
 
В Германии заявили, что Путин готовит Западу новую ловушку

Welt: президент России Путин с помощью добычи лития в Боливии готовит США и Европе ловушку

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин готовит Западу новую сырьевую ловушку, пишет немецкая газета Die Welt.

Журналист отмечает, что Боливия обладает крупнейшими месторождениями лития в мире и ищет деловых партнеров, которые помогут ей в добыче сырья, широко применяемого в производстве электромобилей. По его мнению, одним из претендентов является Россия.
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"Именно здесь должна захлопнуться новая сырьевая ловушка Путина", — говорится в публикации.

Автор считает, что у России сейчас особенно хорошие шансы добиться успеха в игре в литиевый покер, и, если Москва преуспеет, то у Европы помимо нефти и газа может возникнуть еще одна сырьевая зависимость от Москвы. По данным американской геологической службы, Боливия обладает крупнейшими в мире запасами лития — 21 миллион тонн. По этому показателя она опережает Аргентину и Чили, напоминается в статье.
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"Если бы Россия смогла контролировать месторождения лития в Боливии, это поставило бы ее в очень выгодное положение из-за значимости сырья для современной экономики", — резюмировалось в материале.

После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности, на топливо и продовольствие.
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