https://ria.ru/20220627/pushilin-1798543908.html

Пушилин поблагодарил москвичей за поддержку Донбасса в самую трудную минуту

Пушилин поблагодарил москвичей за поддержку Донбасса в самую трудную минуту - РИА Новости, 27.06.2022

Пушилин поблагодарил москвичей за поддержку Донбасса в самую трудную минуту

Российская столица поддержала Донбасс в самую трудную минуту, заявил в видеообращении к участникам XXVII конференции Московского городского регионального... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T19:19

2022-06-27T19:19

2022-06-27T19:23

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донбасс

донецкая народная республика

москва

единая россия

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российская столица поддержала Донбасс в самую трудную минуту, заявил в видеообращении к участникам XXVII конференции Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Российская столица поддержала Донбасс в самую трудную минуту, приняв как родных, без промедления, с душевным теплом тысячи эвакуированных из республики семей. Мы ежедневно ощущаем вашу поддержку на всех уровнях и по всем направлениям. Это придаёт нам сил уверенно идти к победе. Так, между правительствами Москвы и Донецкой Народной республики подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. В Донецке уже работает московская команда из 800 специалистов", - сказал Пушилин.Он отметил, что порядка 100 единиц техники на текущий момент восстанавливает водоснабжение республики, а столичный бизнес присоединился к гуманитарной миссии в Донбасс."Особо хочу отметить поддержку московского городского отделения "Единой России". Вы присылаете десятки тонн гуманитарной помощи, направляете сотни волонтёров, которые помогают в розыске людей, оформлении документов, формировании стройотрядов. Всё это характеризует "Единую Россию" как мощную силу, направленную на деятельную помощь, дела которой распространяются далеко за пределы Москвы... У Донецкой Народной республики огромный потенциал и перспективы развития, и мы с радостью готовы войти в семью регионов России как равные партнеры, которым есть, что предложить", - сказал Пушилин.

https://ria.ru/20220624/nagrady-1797961765.html

донбасс

донецкая народная республика

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в мире, донбасс, донецкая народная республика, москва, единая россия