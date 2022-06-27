19:19 27.06.2022 (обновлено: 19:23 27.06.2022)
Пушилин поблагодарил москвичей за поддержку Донбасса в самую трудную минуту
Глава ДНР Пушилин поблагодарил москвичей за поддержку Донбасса в самую трудную минуту
Глава ДНР Денис Пушилин дает интервью . Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российская столица поддержала Донбасс в самую трудную минуту, заявил в видеообращении к участникам XXVII конференции Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Российская столица поддержала Донбасс в самую трудную минуту, приняв как родных, без промедления, с душевным теплом тысячи эвакуированных из республики семей. Мы ежедневно ощущаем вашу поддержку на всех уровнях и по всем направлениям. Это придаёт нам сил уверенно идти к победе. Так, между правительствами Москвы и Донецкой Народной республики подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. В Донецке уже работает московская команда из 800 специалистов", - сказал Пушилин.
Он отметил, что порядка 100 единиц техники на текущий момент восстанавливает водоснабжение республики, а столичный бизнес присоединился к гуманитарной миссии в Донбасс.
"Особо хочу отметить поддержку московского городского отделения "Единой России". Вы присылаете десятки тонн гуманитарной помощи, направляете сотни волонтёров, которые помогают в розыске людей, оформлении документов, формировании стройотрядов. Всё это характеризует "Единую Россию" как мощную силу, направленную на деятельную помощь, дела которой распространяются далеко за пределы Москвы... У Донецкой Народной республики огромный потенциал и перспективы развития, и мы с радостью готовы войти в семью регионов России как равные партнеры, которым есть, что предложить", - сказал Пушилин.