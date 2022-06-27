https://ria.ru/20220627/proverka-1798488742.html
В Тюмени проводят проверку после сообщения о женщине, давшей ребенку вейп
В Тюмени проводят проверку после сообщения о женщине, давшей ребенку вейп - РИА Новости, 27.06.2022
В Тюмени проводят проверку после сообщения о женщине, давшей ребенку вейп
Следователи Тюмени организовали доследственную проверку, обнаружив в интернете видеоролик, в котором женщина дает сидящей в коляске девочке электронную... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T16:34
2022-06-27T16:34
2022-06-27T16:34
происшествия
тюменская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg
ТЮМЕНЬ, 27 июн - РИА Новости. Следователи Тюмени организовали доследственную проверку, обнаружив в интернете видеоролик, в котором женщина дает сидящей в коляске девочке электронную сигарету, сообщает СУСК по Тюменской области.Видеоролик в интернете опубликовал один из очевидцев - клип, по его словам, снят в Тюмени. На нем женщина дает вейп сидящей в коляске девочке, а также пускает ей пар в лицо, в другой руке она держит бутылку с соской. За происходящим наблюдают мальчик и еще одна женщина с игрушечным зайцем в руке, в конце сюжета малышка начинает кашлять."Выявлен видеоматериал, на кадрах которого женщина совершает противоправные действия в отношении малолетнего ребенка, а именно дает ему курить электронную сигарету. ... По данному факту организована доследственная проверка", - сообщает пресс-служба СУСК.Следователи устанавливают личность женщины, а также обстоятельства произошедшего, в рамках проверки они изучат условия жизни и воспитания ребенка, по результатам будет принято соответствующее процессуальное решение, пояснили в ведомстве.Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов сообщил РИА Новости, что полиция ищет женщину, пока результата нет, "найдем - определимся с действиями".Ранее роликом заинтересовалась полиция, информация об инциденте была передана в подразделение по делам несовершеннолетних для изучения и дачи правовой оценки произошедшего. Ход и результаты этой проверки взяла на контроль областная прокуратура.
https://ria.ru/20220602/kurenie-1792670836.html
https://ria.ru/20210408/podrostki-1727295832.html
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_2e50b50bcc72ef5b847b6cb0e87a46b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф)
В Тюмени проводят проверку после сообщения о женщине, давшей ребенку вейп
Следователи в Тюмени устанавливают личность женщины, давшей ребенку электронную сигарету
ТЮМЕНЬ, 27 июн - РИА Новости.
Следователи Тюмени организовали доследственную проверку, обнаружив в интернете видеоролик, в котором женщина дает сидящей в коляске девочке электронную сигарету, сообщает
СУСК по Тюменской области.
Видеоролик в интернете опубликовал один из очевидцев - клип, по его словам, снят в Тюмени. На нем женщина дает вейп сидящей в коляске девочке, а также пускает ей пар в лицо, в другой руке она держит бутылку с соской. За происходящим наблюдают мальчик и еще одна женщина с игрушечным зайцем в руке, в конце сюжета малышка начинает кашлять.
"Выявлен видеоматериал, на кадрах которого женщина совершает противоправные действия в отношении малолетнего ребенка, а именно дает ему курить электронную сигарету. ... По данному факту организована доследственная проверка", - сообщает пресс-служба СУСК.
Следователи устанавливают личность женщины, а также обстоятельства произошедшего, в рамках проверки они изучат условия жизни и воспитания ребенка, по результатам будет принято соответствующее процессуальное решение, пояснили в ведомстве.
Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов сообщил РИА Новости, что полиция ищет женщину, пока результата нет, "найдем - определимся с действиями".
Ранее роликом заинтересовалась полиция, информация об инциденте была передана в подразделение по делам несовершеннолетних для изучения и дачи правовой оценки произошедшего. Ход и результаты этой проверки взяла на контроль областная прокуратура.