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В Тюмени проводят проверку после сообщения о женщине, давшей ребенку вейп - РИА Новости, 27.06.2022
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В Тюмени проводят проверку после сообщения о женщине, давшей ребенку вейп
В Тюмени проводят проверку после сообщения о женщине, давшей ребенку вейп - РИА Новости, 27.06.2022
В Тюмени проводят проверку после сообщения о женщине, давшей ребенку вейп
Следователи Тюмени организовали доследственную проверку, обнаружив в интернете видеоролик, в котором женщина дает сидящей в коляске девочке электронную... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T16:34
2022-06-27T16:34
происшествия
тюменская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ТЮМЕНЬ, 27 июн - РИА Новости. Следователи Тюмени организовали доследственную проверку, обнаружив в интернете видеоролик, в котором женщина дает сидящей в коляске девочке электронную сигарету, сообщает СУСК по Тюменской области.Видеоролик в интернете опубликовал один из очевидцев - клип, по его словам, снят в Тюмени. На нем женщина дает вейп сидящей в коляске девочке, а также пускает ей пар в лицо, в другой руке она держит бутылку с соской. За происходящим наблюдают мальчик и еще одна женщина с игрушечным зайцем в руке, в конце сюжета малышка начинает кашлять."Выявлен видеоматериал, на кадрах которого женщина совершает противоправные действия в отношении малолетнего ребенка, а именно дает ему курить электронную сигарету. ... По данному факту организована доследственная проверка", - сообщает пресс-служба СУСК.Следователи устанавливают личность женщины, а также обстоятельства произошедшего, в рамках проверки они изучат условия жизни и воспитания ребенка, по результатам будет принято соответствующее процессуальное решение, пояснили в ведомстве.Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов сообщил РИА Новости, что полиция ищет женщину, пока результата нет, "найдем - определимся с действиями".Ранее роликом заинтересовалась полиция, информация об инциденте была передана в подразделение по делам несовершеннолетних для изучения и дачи правовой оценки произошедшего. Ход и результаты этой проверки взяла на контроль областная прокуратура.
https://ria.ru/20220602/kurenie-1792670836.html
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происшествия, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф)
16:34 27.06.2022
 
В Тюмени проводят проверку после сообщения о женщине, давшей ребенку вейп

Следователи в Тюмени устанавливают личность женщины, давшей ребенку электронную сигарету

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ТЮМЕНЬ, 27 июн - РИА Новости. Следователи Тюмени организовали доследственную проверку, обнаружив в интернете видеоролик, в котором женщина дает сидящей в коляске девочке электронную сигарету, сообщает СУСК по Тюменской области.
Видеоролик в интернете опубликовал один из очевидцев - клип, по его словам, снят в Тюмени. На нем женщина дает вейп сидящей в коляске девочке, а также пускает ей пар в лицо, в другой руке она держит бутылку с соской. За происходящим наблюдают мальчик и еще одна женщина с игрушечным зайцем в руке, в конце сюжета малышка начинает кашлять.
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"Выявлен видеоматериал, на кадрах которого женщина совершает противоправные действия в отношении малолетнего ребенка, а именно дает ему курить электронную сигарету. ... По данному факту организована доследственная проверка", - сообщает пресс-служба СУСК.
Следователи устанавливают личность женщины, а также обстоятельства произошедшего, в рамках проверки они изучат условия жизни и воспитания ребенка, по результатам будет принято соответствующее процессуальное решение, пояснили в ведомстве.
Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов сообщил РИА Новости, что полиция ищет женщину, пока результата нет, "найдем - определимся с действиями".
Ранее роликом заинтересовалась полиция, информация об инциденте была передана в подразделение по делам несовершеннолетних для изучения и дачи правовой оценки произошедшего. Ход и результаты этой проверки взяла на контроль областная прокуратура.
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