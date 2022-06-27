https://ria.ru/20220627/proverka-1798488742.html

В Тюмени проводят проверку после сообщения о женщине, давшей ребенку вейп

В Тюмени проводят проверку после сообщения о женщине, давшей ребенку вейп - РИА Новости, 27.06.2022

В Тюмени проводят проверку после сообщения о женщине, давшей ребенку вейп

Следователи Тюмени организовали доследственную проверку, обнаружив в интернете видеоролик, в котором женщина дает сидящей в коляске девочке электронную... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T16:34

2022-06-27T16:34

2022-06-27T16:34

происшествия

тюменская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ТЮМЕНЬ, 27 июн - РИА Новости. Следователи Тюмени организовали доследственную проверку, обнаружив в интернете видеоролик, в котором женщина дает сидящей в коляске девочке электронную сигарету, сообщает СУСК по Тюменской области.Видеоролик в интернете опубликовал один из очевидцев - клип, по его словам, снят в Тюмени. На нем женщина дает вейп сидящей в коляске девочке, а также пускает ей пар в лицо, в другой руке она держит бутылку с соской. За происходящим наблюдают мальчик и еще одна женщина с игрушечным зайцем в руке, в конце сюжета малышка начинает кашлять."Выявлен видеоматериал, на кадрах которого женщина совершает противоправные действия в отношении малолетнего ребенка, а именно дает ему курить электронную сигарету. ... По данному факту организована доследственная проверка", - сообщает пресс-служба СУСК.Следователи устанавливают личность женщины, а также обстоятельства произошедшего, в рамках проверки они изучат условия жизни и воспитания ребенка, по результатам будет принято соответствующее процессуальное решение, пояснили в ведомстве.Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов сообщил РИА Новости, что полиция ищет женщину, пока результата нет, "найдем - определимся с действиями".Ранее роликом заинтересовалась полиция, информация об инциденте была передана в подразделение по делам несовершеннолетних для изучения и дачи правовой оценки произошедшего. Ход и результаты этой проверки взяла на контроль областная прокуратура.

https://ria.ru/20220602/kurenie-1792670836.html

https://ria.ru/20210408/podrostki-1727295832.html

тюменская область

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф)