https://ria.ru/20220627/prokat-1798414198.html

"Топ Ган: Мэверик" заработал в мировом прокате более миллиарда долларов

"Топ Ган: Мэверик" заработал в мировом прокате более миллиарда долларов - РИА Новости, 27.06.2022

"Топ Ган: Мэверик" заработал в мировом прокате более миллиарда долларов

"Топ Ган: Мэверик" заработал в мировом прокате более миллиарда долларов, сообщает Deadline. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T14:53

2022-06-27T14:53

2022-06-27T14:54

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. "Топ Ган: Мэверик" заработал в мировом прокате более миллиарда долларов, сообщает Deadline. Это первая лента с Томом Крузом в главной роли и вторая картина, вышедшая во время пандемии (первая — "Человек-паук: Нет пути домой"), которой удалось достигнуть таких результатов. В домашнем прокате фильм собрал 521,7 миллиона долларов, а в в международном —484,7 миллиона долларов. Выход картины в прокат на территории России был запланирован на 26 мая, но 13 мая в СМИ появились информация, что прокатчик убрал релиз из графика премьер."Топ Ган: Мэверик" — продолжение ленты 1986 года "Лучший стрелок", в котором Круз сыграл летчика Пита Митчелла. События в сиквеле разворачиваются через 36 лет после финала оригинала. Персонаж Круза стал инструктором. Один из студентов — сын его погибшего друга.

https://ria.ru/20220624/kino-1797815756.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, том круз, что посмотреть