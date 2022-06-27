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"Топ Ган: Мэверик" заработал в мировом прокате более миллиарда долларов
"Топ Ган: Мэверик" заработал в мировом прокате более миллиарда долларов - РИА Новости, 27.06.2022
"Топ Ган: Мэверик" заработал в мировом прокате более миллиарда долларов
"Топ Ган: Мэверик" заработал в мировом прокате более миллиарда долларов, сообщает Deadline. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:53
2022-06-27T14:53
2022-06-27T14:54
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. "Топ Ган: Мэверик" заработал в мировом прокате более миллиарда долларов, сообщает Deadline. Это первая лента с Томом Крузом в главной роли и вторая картина, вышедшая во время пандемии (первая — "Человек-паук: Нет пути домой"), которой удалось достигнуть таких результатов. В домашнем прокате фильм собрал 521,7 миллиона долларов, а в в международном —484,7 миллиона долларов. Выход картины в прокат на территории России был запланирован на 26 мая, но 13 мая в СМИ появились информация, что прокатчик убрал релиз из графика премьер."Топ Ган: Мэверик" — продолжение ленты 1986 года "Лучший стрелок", в котором Круз сыграл летчика Пита Митчелла. События в сиквеле разворачиваются через 36 лет после финала оригинала. Персонаж Круза стал инструктором. Один из студентов — сын его погибшего друга.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, том круз, что посмотреть
14:53 27.06.2022 (обновлено: 14:54 27.06.2022)
"Топ Ган: Мэверик" заработал в мировом прокате более миллиарда долларов
"Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом заработал в мировом прокате более миллиарда долларов
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости.
"Топ Ган: Мэверик" заработал в мировом прокате более миллиарда долларов, сообщает
Deadline.
Это первая лента с Томом Крузом в главной роли и вторая картина, вышедшая во время пандемии (первая — "Человек-паук: Нет пути домой"), которой удалось достигнуть таких результатов.
В домашнем прокате фильм собрал 521,7 миллиона долларов, а в в международном —484,7 миллиона долларов.
Выход картины в прокат на территории России был запланирован на 26 мая, но 13 мая в СМИ появились информация, что прокатчик убрал релиз из графика премьер.
"Топ Ган: Мэверик" — продолжение ленты 1986 года "Лучший стрелок", в котором Круз сыграл летчика Пита Митчелла. События в сиквеле разворачиваются через 36 лет после финала оригинала. Персонаж Круза стал инструктором. Один из студентов — сын его погибшего друга.