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Фильм "Одна" возглавил прокат России и СНГ в минувшие выходные

Фильм "Одна" возглавил прокат России и СНГ в минувшие выходные - РИА Новости, 27.06.2022

Фильм "Одна" возглавил прокат России и СНГ в минувшие выходные

Фильм режиссера Дмитрия Суворова "Одна" возглавил кинопрокат в России и СНГ, собрав 28 миллионов рублей в минувшие выходные, сообщает портал kinobusiness.com... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T12:41

2022-06-27T12:41

2022-06-27T12:41

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Фильм режиссера Дмитрия Суворова "Одна" возглавил кинопрокат в России и СНГ, собрав 28 миллионов рублей в минувшие выходные, сообщает портал kinobusiness.com (данные неофициальные и предварительные).События в ленте разворачиваются в 1981 году. 24 августа молодожены Лариса и Владимир Савицкие ступили на борт самолета, следующего рейсом Комсомольск-на-Амуре — Благовещенск. За 30 минут до посадки гражданский борт Ан-24 столкнулся с бомбардировщиком ВВС СССР и развалился на куски на высоте больше 5 километров над землей. Выжила только Лариса. Она очнулась посреди обломков в непроходимой тайге. Вторую строчку в рейтинге заняла приключенческая комедия Владимира Котта "Дикая", получивший за выходные 25,4 миллиона рублей. Главная героиня — начинающая модель Алена. Она мечтает покорить Москву. Однажды на вечеринке девушка познакомилась с Егором. Он предложил ей полететь на его самолете в Ниццу. Однако вместо премиального курорта они оказались в Якутии, где по стечению обстоятельств Алена осталась одна в дикой тайге. Телефон не ловит, еды никакой нет. Городской красотке предстоит выжить, спасаясь от комаров, хищников и лесного пожара. В арсенале у нее пилочка для ногтей и помада. На третьей строчке — мультфильм Романа Артемьева "Кощей. Похититель невест", заработавший за выходные 21,7 миллиона рублей. В центре — история о том, как вечно молодой и с иголочки одетый Кощей вот уже 300 лет ищет себе невесту. Он и запугивал, и похищал, и превращал в лягушек разнообразных царевен, но такое поведение не помогло принцу тьмы найти супругу. Еще один персонаж сказки — прекрасная богатырша Варвара. Ей приходится отбиваться на арене от женихов, позарившихся на ее приданное. Завладев кощеевой иглой, царь Горох придумывает, как добраться до Варвары. Но он не учел, что пусть смерть Кощея и заключена в игле, но в его сердце еще может ожить любовь.На четвертом месте — "Мир юрского периода: Господство" (страны СНГ без России и Белоруссии). Его касса — 16,4 миллиона рублей за уикенд. Это продолжение культовой франшизы про динозавров в наши дни. После уничтожения острова Нублар они вырвались на свободу и заполнили планету. В сиквеле у велоцираптора Блю — любимого ящера главного героя Оуэна Грэйди (Крис Прэтт) — появляется детеныш. Малыша похищают и Грэйди обещает Блю, что найдет ее ребенка. Замыкает пятерку лидеров российская комедия Александра Фомина "Молодой человек". Она собрала 12,7 миллионов рублей. У ее главного героя 30-летнего Вани Ревзина красный диплом и ипотека. Парня увольняют с работы, и жена от него уходит к КМС по боксу. Совсем отчаявшийся Ваня узнает, что некогда двоечник Коля стал преуспевающим бизнесменом и объявил конкурс для старшеклассников с многомилионным призовым фондом. Ревзин, который выглядит моложе своих лет, решается на аферу и едет на соревнование.

https://ria.ru/20220624/priluchnyy-1797896695.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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