https://ria.ru/20220627/proisshestviya-1798321452.html

СК опроверг информацию о возбуждении уголовного дела после смерти Шатунова

СК опроверг информацию о возбуждении уголовного дела после смерти Шатунова - РИА Новости, 27.06.2022

СК опроверг информацию о возбуждении уголовного дела после смерти Шатунова

Информация о возбуждении уголовного дела в связи со смертью певца Юрия Шатунова не соответствует действительности, сообщается в Telegram-канале подмосковного... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T10:10

2022-06-27T10:10

2022-06-27T10:30

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

юрий шатунов

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Информация о возбуждении уголовного дела в связи со смертью певца Юрия Шатунова не соответствует действительности, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ.Ранее в СМИ со ссылкой на представителей певца утверждалось, что уголовное дело завели на врачей скорой, якобы своевременно не оказавших помощь Шатунову.Шатунов скончался в ночь на 23 июня на 49-м году жизни, причиной смерти стал обширный инфаркт.

https://ria.ru/20220624/shatunov-1797718817.html

россия

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), юрий шатунов