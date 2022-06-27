https://ria.ru/20220627/proisshestviya-1798321452.html
СК опроверг информацию о возбуждении уголовного дела после смерти Шатунова
СК опроверг информацию о возбуждении уголовного дела после смерти Шатунова - РИА Новости, 27.06.2022
СК опроверг информацию о возбуждении уголовного дела после смерти Шатунова
Информация о возбуждении уголовного дела в связи со смертью певца Юрия Шатунова не соответствует действительности, сообщается в Telegram-канале подмосковного... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T10:10
2022-06-27T10:10
2022-06-27T10:30
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
юрий шатунов
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Информация о возбуждении уголовного дела в связи со смертью певца Юрия Шатунова не соответствует действительности, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ.Ранее в СМИ со ссылкой на представителей певца утверждалось, что уголовное дело завели на врачей скорой, якобы своевременно не оказавших помощь Шатунову.Шатунов скончался в ночь на 23 июня на 49-м году жизни, причиной смерти стал обширный инфаркт.
https://ria.ru/20220624/shatunov-1797718817.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), юрий шатунов
10:10 27.06.2022 (обновлено: 10:30 27.06.2022)
СК опроверг информацию о возбуждении уголовного дела после смерти Шатунова
СК опроверг информацию о возбуждении уголовного дела после смерти Юрия Шатунова