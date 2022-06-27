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Американцам дали "апокалиптический" прогноз

Американцам дали "апокалиптический" прогноз - РИА Новости, 27.06.2022

Американцам дали "апокалиптический" прогноз

Цены на бензин в США могут достичь "апокалиптических" значений, если в летний сезон ураганов возникнет угроза нефтеперерабатывающим предприятиям, заявил в эфире РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T06:57

2022-06-27T06:57

2022-06-27T06:57

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Цены на бензин в США могут достичь "апокалиптических" значений, если в летний сезон ураганов возникнет угроза нефтеперерабатывающим предприятиям, заявил в эфире Fox Business глава энергетического анализа центра OPIS Том Клоза.По словам эксперта, в июле наиболее высокий спрос на топливо. В последние два месяца лета США "действительно должны скрестить пальцы", чтобы ураганы или перебои с электрическими сетями, которые "не очень стабильны" в некоторых частях побережья Мексиканского залива, не вывели из строя нефтеперерабатывающую инфраструктуру. "Так что нам нужно немного везения, и я бы не стал полагаться на это", - предупредил он.Как отметил Клоза, некоторый прогресс в вопросе ослабления американских стандартов для импортируемого топлива в летний период является положительным признаком для ситуации на рынке."К сожалению, положительные признаки между сегодняшним моментом и, скажем, серединой августа могут просто сойти на нет, если у нас будет активный тропический сезон. Я думаю, что в вопросе цен на бензин мы возвращаемся на уровень выше пяти (долларов за галлон. – прим. ред.), и, вы знаете, из-за ураганов могут быть апокалиптические значения", - указал эксперт.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Америке и Европе, столкнувшихся с небывалым ростом цен на топливо и продукты питания.В США уже несколько месяцев наблюдается рост стоимости энергоносителей и товаров потребления. Цена бензина поднималась выше пяти долларов за галлон (3,785 литра), при этом еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Инфляция побила сорокалетние рекорды и достигла 8,5 процента. Попытки властей противостоять негативным тенденциям в экономике не принесли существенных результатов.

https://ria.ru/20220625/lozh-1798088958.html

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