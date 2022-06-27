Рейтинг@Mail.ru
Американцам дали "апокалиптический" прогноз - РИА Новости, 27.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220627/prognoz-1798296109.html
Американцам дали "апокалиптический" прогноз
Американцам дали "апокалиптический" прогноз - РИА Новости, 27.06.2022
Американцам дали "апокалиптический" прогноз
Цены на бензин в США могут достичь "апокалиптических" значений, если в летний сезон ураганов возникнет угроза нефтеперерабатывающим предприятиям, заявил в эфире РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T06:57
2022-06-27T06:57
в мире
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778843042_64:0:2773:1524_1920x0_80_0_0_eb84309d3b44586bffc6eecd2423e3a0.jpg
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Цены на бензин в США могут достичь "апокалиптических" значений, если в летний сезон ураганов возникнет угроза нефтеперерабатывающим предприятиям, заявил в эфире Fox Business глава энергетического анализа центра OPIS Том Клоза.По словам эксперта, в июле наиболее высокий спрос на топливо. В последние два месяца лета США "действительно должны скрестить пальцы", чтобы ураганы или перебои с электрическими сетями, которые "не очень стабильны" в некоторых частях побережья Мексиканского залива, не вывели из строя нефтеперерабатывающую инфраструктуру. "Так что нам нужно немного везения, и я бы не стал полагаться на это", - предупредил он.Как отметил Клоза, некоторый прогресс в вопросе ослабления американских стандартов для импортируемого топлива в летний период является положительным признаком для ситуации на рынке."К сожалению, положительные признаки между сегодняшним моментом и, скажем, серединой августа могут просто сойти на нет, если у нас будет активный тропический сезон. Я думаю, что в вопросе цен на бензин мы возвращаемся на уровень выше пяти (долларов за галлон. – прим. ред.), и, вы знаете, из-за ураганов могут быть апокалиптические значения", - указал эксперт.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Америке и Европе, столкнувшихся с небывалым ростом цен на топливо и продукты питания.В США уже несколько месяцев наблюдается рост стоимости энергоносителей и товаров потребления. Цена бензина поднималась выше пяти долларов за галлон (3,785 литра), при этом еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Инфляция побила сорокалетние рекорды и достигла 8,5 процента. Попытки властей противостоять негативным тенденциям в экономике не принесли существенных результатов.
https://ria.ru/20220625/lozh-1798088958.html
https://ria.ru/20220625/bol-1798034295.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778843042_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3629c0b8e0067f9b764879b6b89bc000.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия
06:57 27.06.2022
 
Американцам дали "апокалиптический" прогноз

Аналитик Клоза: США грозят "апокалиптические" цены на бензин из-за сезона ураганов

© AP Photo / Jae C. HongТабло с ценами на бензин в Лос-Анджелесе
Табло с ценами на бензин в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
Табло с ценами на бензин в Лос-Анджелесе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Цены на бензин в США могут достичь "апокалиптических" значений, если в летний сезон ураганов возникнет угроза нефтеперерабатывающим предприятиям, заявил в эфире Fox Business глава энергетического анализа центра OPIS Том Клоза.
По словам эксперта, в июле наиболее высокий спрос на топливо. В последние два месяца лета США "действительно должны скрестить пальцы", чтобы ураганы или перебои с электрическими сетями, которые "не очень стабильны" в некоторых частях побережья Мексиканского залива, не вывели из строя нефтеперерабатывающую инфраструктуру. "Так что нам нужно немного везения, и я бы не стал полагаться на это", - предупредил он.
Цены на топливо на автозаправочной станции в Питтсбурге, США - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
25 июня, 14:58
WSJ назвала слова Байдена о "путинском росте цен" трижды ложью
Как отметил Клоза, некоторый прогресс в вопросе ослабления американских стандартов для импортируемого топлива в летний период является положительным признаком для ситуации на рынке.
"К сожалению, положительные признаки между сегодняшним моментом и, скажем, серединой августа могут просто сойти на нет, если у нас будет активный тропический сезон. Я думаю, что в вопросе цен на бензин мы возвращаемся на уровень выше пяти (долларов за галлон. – прим. ред.), и, вы знаете, из-за ураганов могут быть апокалиптические значения", - указал эксперт.
После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Америке и Европе, столкнувшихся с небывалым ростом цен на топливо и продукты питания.
В США уже несколько месяцев наблюдается рост стоимости энергоносителей и товаров потребления. Цена бензина поднималась выше пяти долларов за галлон (3,785 литра), при этом еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Инфляция побила сорокалетние рекорды и достигла 8,5 процента. Попытки властей противостоять негативным тенденциям в экономике не принесли существенных результатов.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
25 июня, 05:19
В США пожаловались на "боль" от санкций против России
 
В миреСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала