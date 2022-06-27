https://ria.ru/20220627/proekt-1798440955.html

Назван первый большой мультижанровый проект Института развития интернета

Назван первый большой мультижанровый проект Института развития интернета - РИА Новости, 27.06.2022

Назван первый большой мультижанровый проект Института развития интернета

Первым мультижанровым проектом "Института развития интернета" (ИРИ) станет сериал и игра о Смутном времени. Об этом рассказал генеральный директор ИРИ Алексей... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T15:54

2022-06-27T15:54

2022-06-27T15:54

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смутное время

институт развития интернета

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Первым мультижанровым проектом "Института развития интернета" (ИРИ) станет сериал и игра о Смутном времени. Об этом рассказал генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский на интенсиве "Искусство питчинга".Над созданием сериала работает Джаник Файзиев, а игры — компания Cyberia, уточнил Гореславский.Он пояснил, что это два "разных, больших проекта, двигающихся совершенно параллельно и практически в один момент". Они пришли в ИРИ независимо друг от друга, поэтому могут быть не похожи, но их будут объединять общие герои, сквозные линии и исторические события. Рабата над ними завершится примерно в одно время — конец 2023 года — начало 2024-го. "Мы попробуем сделать из этого не то что метавселенную, но хотя бы прообраз... Это первый большой пример того, как совмещаются проекты разных жанров", — поделился планами Гореславский.

https://ria.ru/20220523/videoigra-1790132285.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, игра, смутное время, институт развития интернета