https://ria.ru/20220627/proekt-1798440955.html
Назван первый большой мультижанровый проект Института развития интернета
Назван первый большой мультижанровый проект Института развития интернета - РИА Новости, 27.06.2022
Назван первый большой мультижанровый проект Института развития интернета
Первым мультижанровым проектом "Института развития интернета" (ИРИ) станет сериал и игра о Смутном времени. Об этом рассказал генеральный директор ИРИ Алексей... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T15:54
2022-06-27T15:54
2022-06-27T15:54
культура
новости культуры
кино и сериалы
игра
смутное время
институт развития интернета
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Первым мультижанровым проектом "Института развития интернета" (ИРИ) станет сериал и игра о Смутном времени. Об этом рассказал генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский на интенсиве "Искусство питчинга".Над созданием сериала работает Джаник Файзиев, а игры — компания Cyberia, уточнил Гореславский.Он пояснил, что это два "разных, больших проекта, двигающихся совершенно параллельно и практически в один момент". Они пришли в ИРИ независимо друг от друга, поэтому могут быть не похожи, но их будут объединять общие герои, сквозные линии и исторические события. Рабата над ними завершится примерно в одно время — конец 2023 года — начало 2024-го. "Мы попробуем сделать из этого не то что метавселенную, но хотя бы прообраз... Это первый большой пример того, как совмещаются проекты разных жанров", — поделился планами Гореславский.
https://ria.ru/20220523/videoigra-1790132285.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, игра, смутное время, институт развития интернета
Назван первый большой мультижанровый проект Института развития интернета
Первый большой мультижанровый проект Института развития интернета будет на тему Смуты
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Первым мультижанровым проектом "Института развития интернета" (ИРИ) станет сериал и игра о Смутном времени. Об этом рассказал генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский на интенсиве "Искусство питчинга".
Над созданием сериала работает Джаник Файзиев, а игры — компания Cyberia, уточнил Гореславский.
Он пояснил, что это два "разных, больших проекта, двигающихся совершенно параллельно и практически в один момент". Они пришли в ИРИ независимо друг от друга, поэтому могут быть не похожи, но их будут объединять общие герои, сквозные линии и исторические события.
Рабата над ними завершится примерно в одно время — конец 2023 года — начало 2024-го.
"Мы попробуем сделать из этого не то что метавселенную, но хотя бы прообраз... Это первый большой пример того, как совмещаются проекты разных жанров", — поделился планами Гореславский.