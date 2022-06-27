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Назван первый большой мультижанровый проект Института развития интернета - РИА Новости, 27.06.2022
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Культура
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Назван первый большой мультижанровый проект Института развития интернета
Назван первый большой мультижанровый проект Института развития интернета - РИА Новости, 27.06.2022
Назван первый большой мультижанровый проект Института развития интернета
Первым мультижанровым проектом "Института развития интернета" (ИРИ) станет сериал и игра о Смутном времени. Об этом рассказал генеральный директор ИРИ Алексей... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T15:54
2022-06-27T15:54
культура
новости культуры
кино и сериалы
игра
смутное время
институт развития интернета
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Первым мультижанровым проектом "Института развития интернета" (ИРИ) станет сериал и игра о Смутном времени. Об этом рассказал генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский на интенсиве "Искусство питчинга".Над созданием сериала работает Джаник Файзиев, а игры — компания Cyberia, уточнил Гореславский.Он пояснил, что это два "разных, больших проекта, двигающихся совершенно параллельно и практически в один момент". Они пришли в ИРИ независимо друг от друга, поэтому могут быть не похожи, но их будут объединять общие герои, сквозные линии и исторические события. Рабата над ними завершится примерно в одно время — конец 2023 года — начало 2024-го. "Мы попробуем сделать из этого не то что метавселенную, но хотя бы прообраз... Это первый большой пример того, как совмещаются проекты разных жанров", — поделился планами Гореславский.
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новости культуры, кино и сериалы, игра, смутное время, институт развития интернета
15:54 27.06.2022
 
Назван первый большой мультижанровый проект Института развития интернета

Первый большой мультижанровый проект Института развития интернета будет на тему Смуты

© Фото : ИРИИнститут развития интернета
Институт развития интернета - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© Фото : ИРИ
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Первым мультижанровым проектом "Института развития интернета" (ИРИ) станет сериал и игра о Смутном времени. Об этом рассказал генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский на интенсиве "Искусство питчинга".
Над созданием сериала работает Джаник Файзиев, а игры — компания Cyberia, уточнил Гореславский.
Он пояснил, что это два "разных, больших проекта, двигающихся совершенно параллельно и практически в один момент". Они пришли в ИРИ независимо друг от друга, поэтому могут быть не похожи, но их будут объединять общие герои, сквозные линии и исторические события.
Рабата над ними завершится примерно в одно время — конец 2023 года — начало 2024-го.
"Мы попробуем сделать из этого не то что метавселенную, но хотя бы прообраз... Это первый большой пример того, как совмещаются проекты разных жанров", — поделился планами Гореславский.
Посетитель компьютерного клуба - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 13:10Культура
Разработчику выделили 260 миллионов на видеоигру о Смутном времени
 
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