https://ria.ru/20220627/prodovolstvie-1798524604.html
Путин обсудил с Болсонару проблемы продовольственной безопасности
Путин обсудил с Болсонару проблемы продовольственной безопасности - РИА Новости, 27.06.2022
Путин обсудил с Болсонару проблемы продовольственной безопасности
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с бразильским коллегой Жаиром Болсонаро проблему глобальной продовольственной безопасности и сотрудничество... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T18:25
2022-06-27T18:25
2022-06-27T20:44
в мире
цены на нефть
владимир путин
жаир болсонару
бразилия
брикс
оон
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с бразильским коллегой Жаиром Болсонаро проблему глобальной продовольственной безопасности и сотрудничество двух стран в различных сферах, сообщила пресс-служба Кремля.Глава государства подтвердил приверженность России выполнять обязательства по бесперебойным поставкам удобрений бразильским аграриям."Президент России дал развернутую оценку причин возникновения сложной ситуации на мировом рынке сельскохозяйственной продукции и удобрений. Акцентировалась важность восстановления обрушенной западными санкциями архитектуры свободной торговли продовольственными товарами и удобрениями", — говорится в заявлении.Путин и Болсонаро заявили о намерении укреплять стратегическое партнерство, в том числе расширять сотрудничество в сферах сельского хозяйства и энергетики. Они также договорились продолжать взаимодействие на различных других уровнях. Кроме того, лидеры двух страны обсудили международную повестку с учетом начинающегося 1 июля председательства Бразилии в Совете Безопасности ООН.
https://ria.ru/20220602/braziliya-1792659419.html
https://ria.ru/20220510/neft-1787758567.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, владимир путин, жаир болсонару, бразилия, брикс, оон
18:25 27.06.2022 (обновлено: 20:44 27.06.2022)
Путин обсудил с Болсонару проблемы продовольственной безопасности
Путин обсудил с Болсонару проблему глобальной продовольственной безопасности