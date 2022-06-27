https://ria.ru/20220627/prodovolstvie-1798524604.html

Путин обсудил с Болсонару проблемы продовольственной безопасности

Путин обсудил с Болсонару проблемы продовольственной безопасности - РИА Новости, 27.06.2022

Путин обсудил с Болсонару проблемы продовольственной безопасности

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с бразильским коллегой Жаиром Болсонаро проблему глобальной продовольственной безопасности и сотрудничество... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T18:25

2022-06-27T18:25

2022-06-27T20:44

в мире

цены на нефть

владимир путин

жаир болсонару

бразилия

брикс

оон

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с бразильским коллегой Жаиром Болсонаро проблему глобальной продовольственной безопасности и сотрудничество двух стран в различных сферах, сообщила пресс-служба Кремля.Глава государства подтвердил приверженность России выполнять обязательства по бесперебойным поставкам удобрений бразильским аграриям."Президент России дал развернутую оценку причин возникновения сложной ситуации на мировом рынке сельскохозяйственной продукции и удобрений. Акцентировалась важность восстановления обрушенной западными санкциями архитектуры свободной торговли продовольственными товарами и удобрениями", — говорится в заявлении.Путин и Болсонаро заявили о намерении укреплять стратегическое партнерство, в том числе расширять сотрудничество в сферах сельского хозяйства и энергетики. Они также договорились продолжать взаимодействие на различных других уровнях. Кроме того, лидеры двух страны обсудили международную повестку с учетом начинающегося 1 июля председательства Бразилии в Совете Безопасности ООН.

https://ria.ru/20220602/braziliya-1792659419.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, владимир путин, жаир болсонару, бразилия, брикс, оон