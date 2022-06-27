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Путин обсудил с Болсонару проблемы продовольственной безопасности - РИА Новости, 27.06.2022
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Путин обсудил с Болсонару проблемы продовольственной безопасности
Путин обсудил с Болсонару проблемы продовольственной безопасности - РИА Новости, 27.06.2022
Путин обсудил с Болсонару проблемы продовольственной безопасности
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с бразильским коллегой Жаиром Болсонаро проблему глобальной продовольственной безопасности и сотрудничество... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T18:25
2022-06-27T20:44
в мире
цены на нефть
владимир путин
жаир болсонару
бразилия
брикс
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с бразильским коллегой Жаиром Болсонаро проблему глобальной продовольственной безопасности и сотрудничество двух стран в различных сферах, сообщила пресс-служба Кремля.Глава государства подтвердил приверженность России выполнять обязательства по бесперебойным поставкам удобрений бразильским аграриям."Президент России дал развернутую оценку причин возникновения сложной ситуации на мировом рынке сельскохозяйственной продукции и удобрений. Акцентировалась важность восстановления обрушенной западными санкциями архитектуры свободной торговли продовольственными товарами и удобрениями", — говорится в заявлении.Путин и Болсонаро заявили о намерении укреплять стратегическое партнерство, в том числе расширять сотрудничество в сферах сельского хозяйства и энергетики. Они также договорились продолжать взаимодействие на различных других уровнях. Кроме того, лидеры двух страны обсудили международную повестку с учетом начинающегося 1 июля председательства Бразилии в Совете Безопасности ООН.
https://ria.ru/20220602/braziliya-1792659419.html
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в мире, цены на нефть, владимир путин, жаир болсонару, бразилия, брикс, оон
18:25 27.06.2022 (обновлено: 20:44 27.06.2022)
 
Путин обсудил с Болсонару проблемы продовольственной безопасности

Путин обсудил с Болсонару проблему глобальной продовольственной безопасности

© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с бразильским коллегой Жаиром Болсонаро проблему глобальной продовольственной безопасности и сотрудничество двух стран в различных сферах, сообщила пресс-служба Кремля.
Глава государства подтвердил приверженность России выполнять обязательства по бесперебойным поставкам удобрений бразильским аграриям.
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"Президент России дал развернутую оценку причин возникновения сложной ситуации на мировом рынке сельскохозяйственной продукции и удобрений. Акцентировалась важность восстановления обрушенной западными санкциями архитектуры свободной торговли продовольственными товарами и удобрениями", — говорится в заявлении.
Путин и Болсонаро заявили о намерении укреплять стратегическое партнерство, в том числе расширять сотрудничество в сферах сельского хозяйства и энергетики. Они также договорились продолжать взаимодействие на различных других уровнях.
Кроме того, лидеры двух страны обсудили международную повестку с учетом начинающегося 1 июля председательства Бразилии в Совете Безопасности ООН.
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В миреЦены на нефтьВладимир ПутинЖаир БолсонаруБразилияБРИКСООН
 
 
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